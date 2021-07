Hokejoví Bobři se na začátku příští sezony druhé ligy s největší pravděpodobností budou moci opřít o velké jméno – do přípravy s týmem se zapojuje 32letý útočník Martin Podešva, který v minulosti oblékal dres Zlína, Třince či Vsetína.

Martin Podešva v sezoně 2017/2018 nastupoval ve Vsetíně, kde vykonával roli kapitána. | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

„Asistent trenéra Tomáš Vávra oznámil novou tvář v kádru A-týmu, a to velezkušeného útočníka Martina Podešvu, který naposledy hájil barvy druholigového Znojma. Martin Podešva projevil zájem a připojuje se do letní přípravy valašskomeziříčských hokejistů a s největší pravděpodobností by měl v modrobílém dresu i zahájit začátek sezóny," uvedl klub ve čtvrtek odpoledne na oficiálních stránkách.