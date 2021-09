HC Bobři Valašské Meziříčí: Sachr (Slovák) – Janota, Báchor (A), Liss, Ďurkáč, Holiš, Kamas, Mošnička – Podešva, Vávra (A), Goiš – Finsterle, Křivohlávek, Pořický (C) – Urbanec, Weintritt, Kozubík – Kuchařík, Vavřík, Andris – Stodůlka.

HHK Velké Meziříčí: Juda J. ( Šťourač) – Vlašín P. (A), Slabý, Burian V., Kochánek, Báňa, Ambrož "C", Vranka – Malec, Juráň, Horký – Paták, Křenek (A), Střecha T. – Strnad, Střecha F., Vlašín M. – Burian M., Rozmarín

Do utkání lépe vstoupili hosté, zkraje druhé třetiny se poprvé v utkání prosadil zkušený útočník Martin Podešva. Valašské Meziříčí však během necelých šesti minut inkasovali, v poslední minutě třetiny podruhé se tak přihodilo druhé. Pouhých dvaadvacet vteřin do druhé sirény ale vyrovnal hrající asistent trenéra Tomáš Vávra.

Svěřenci Lukáše Plška ve svém prvním zápase nového ročníku třetí nejvyšší soutěže na domácím ledě zametli s Novým Jičínem jednoznačně 9:0. Do Velkého Meziříčí navíc odcestoval mladý hráč Beranů Richard Liss, který má u Bobrů vyřízeny střídavé starty.

Vysokou výhru proti Novému Jičínu nepotvrdili. A to ani bodově. Hokejisté Valašského Meziříčí v sobotním zápase 2. kola II. ligy prohráli ve Velkém Meziříčí 2:3, k zisku bodů nestačily ani trefy Martina Podešvy a Tomáše Vávry.

