„Nyní se to už trochu zklidnilo, tak se snažím to dohánět. I když jsem v přípravě od sebe trochu čekal více, tak to zas tak špatné nebylo. Pořád je to příprava a začátek sezony začíná ve středu," poukazuje 30letý borec na sobotní odklad na ledě Hodonína.

Roli hrajícího trenéra vykonáváte už od suché přípravy. Jak poslední měsíce hodnotíte?

Loni jsem si dělal trenérskou licenci „B". Chtěl jsem k tomu směřovat, úplně jsem však nečekal, že by to mohlo přijít tak brzy. S Lukášem (Lukáš Plšek, hlavní trenéra Bobrů – pozn. red.) jsme velice dobří kamarádi, a když od něj nabídka přišla, tak by byla škoda ji nevyužít. Uvidíme, jak to bude vypadat v sezoně. Může přijít krizové období, kdy se nebude dařit. Když ucítím, že to nedělá dobrotu, tak jednu z funkciípoložím. Nahraditelný je každý. Důležitý je tým.

Z vašich spoluhráčů jsou teď také vaši svěřenci. Jaké bylo částečně přejít do role trenéra?

Nebylo jednoduché se před kluky postavit a něco jim říkat. Máme však tady spoustu profíků, kteří to berou, jak to je. Navíc mezi sebou máme otevřenou komunikaci. Pokud je problém, tak ho probereme, diskutujeme. Nic si nemusíme tajit, skrývat, z nevýhody je výhoda. Dá se z toho vytěžit maximum.

Věřím, že kluci to takhle berou. Hodně mi pomohlo, že jsem hrál pod tak obrovským profíkem jako je Jirka Dopita. Hodně věcí se od něj snažím převzít.

Jste stále s Jirkou Dopitou v kontaktu?

Ano jsme. Nedávno jsem byl v Olomouci, chtěl jsem se s ním potkat, bohužel byl na dovolené. Určitě se ale spojíme, abychom se viděli.

Vidíte v této dvojroli nějaké výhody?

Výhody v tom nejsou. Bylo hodně práce. Až mě překvapilo kolik. Je to však obrovská zkušenost. Od ostatních mančaftů na mě možná bude upřena větší pozornost, třeba po mně i více na ledě půjdou. (s úsměvem)

Pojďme po stopách přípravy. Jak se za ní ohlížíte?

Výsledkově nám vyšla slušně. V herním systému však stále máme spoustu much a je na čem pracovat. Ve hře dopředu a útoku bychom eventuálně měli být silní, což doufám, že potvrdíme. Bota nás však tlačí v obraně, je potřeba se v ní zlepšit.

Do kádru přišli zkušení útočníci Martin Podešva nebo Jiří Goiš. Panuje s posílením spokojenost?

Na začátku sezony jsme chtěli nechat mančaft ve stejném složení jako loni. Někteří kluci však neměli chuť pokračovat, rok bez hokeje jim nastínil pracovní či rodinné role.

Jelikož jsem dříve hrál první ligu a mám dost kontaktů, tak jsme rozhodili sítě a zjišťovali možnosti. Třeba u hráčů, kteří se ve druhé nejvyšší soutěži nedomluvili. Jsme hodně rádi, že tady takové kluky máme. Martin Podešva si prošel EBEL, Jirka Goiš velmi dlouho působil v Přerově. Jsou to zkušení hráči. Mladí kluci ve Valmezu vidí, že není jen tak hrát první ligu nebo zahraničí.

Bobři spolupracují se Vsetínem. Jak konkrétně by letos měla vypadat spolupráce?

Ze Vsetína by na střídavé starty znovu měli nastupovat mladší kluci. Dokonce už za nás hráli doma v generálce s Opavou. Měli by to být hráči jako Vosátko, Apolenář nebo gólman Sachr.

Jaké máte s tímto kádrem ambice? Trenér Hodonína Tibor Janás o vašem mužstvu prohlásil, že jste jedním z favoritů soutěže…

Možná o nás napovídá to, jaký stylem jsme tým posílili. Pevně zůstáváme nohami na zemi. Jsme skromní, půjdeme zápas od zápasu. Letos čtyři mančafty půjdou přímo do semifinále, což je náš jednoznačný cíl. I proto jsme tým tak skládali. Vyjádření soupeřů respektujeme, vzhledem k posilám bereme, že veřejnost to tak vnímá.

Letošní sezonu jste měli začít právě na ledě Hodonína, vinou vysoké marodky však byl zápas odložený na listopad. Jak to vnímáte?

Když budu mluvit z pohledu hráče, tak mi to radost neudělalo. Byli jsme natěšení, až liga vypukne. Respektujeme však, že Hodonín má marodku a že je těžké to poskládat. Stává se to, není to nic mimořádného. Už jsem se ale těšil.

Během přípravy jste vyhráli pět z šesti zápasů. Může vás tato pauza zabrzdit?

To si nemyslím. Máme kvalitní přípravu na ledě, navíc můžeme vychytat mouchy, o kterých víme. Alespoň budeme více natěšeni na první utkání. Jsou však věci, které člověk neovlivní. Alespoň bude možnost si ještě užít trochu čas s rodinami.