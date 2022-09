„Na začátku bylo hodně nepřesností, naivních ztrát. Nebylo to nejhorší, představovali jsme si to ale lepší," přiznal hlavní kouč Valachů Roman Stantien na pozápasové tiskové konferenci.

Největší odpor kladli hosté na začátku druhé části, kdy domácí několikrát podržel gólman Žukov. „Soupeře jsme chtěli dostat pod tlak. Opak byl ale pravdou. Během prvních třech střídání šli třikrát do brejku, měli tam vyložené šance, které chytil Žukov nebo je neproměnili. Vůbec se to pro nás nevyvíjelo dobře. Ve druhé polovině třetiny se to naopak zlepšilo," viděl Stantien pozitivní věci směrem do závěrečné třetiny.

Po třetí trefě z hole Roba Draci otevřeli hru a inkasovali další tři góly. Vítězné opojení Vsetína v samém závěru ztrestali hosté dvěma slepenými góly, které již jen korigovaly přesvědčivou výhru domácích. „Třetí třetinu jsme se prosadili střelecky, i ze situací, ze kterých se góly nedávají. Pomohlo nám to, kluci se uvolnili, šlo to samo. Škoda závěru, výsledek mohl vypadat lépe. Je to pro nás varování, že zápas nebyl takový jak vypadá výsledek. Žukov nás v některých momentech podržel, mohlo to být horší," uvědomuje si slovenský trenér.

Domácí tak vstoupili skvěle do jubilejního 30. ročníku Chance ligy.

ROBE Vsetín – ŠUMPERK 6:2 (1:0, 1:0, 4:2)

Branky a nahrávky: 14. Klímek (Rob, Klhůfek), 32. Přikryl (Hryciow, Sihvonen), 49. Rob (Přikryl, Sihvonen), 56. Jenyš (O. Němec, Klímek), 58. Lichanec, 59. Rob (Klhůfek) – 60. Žálčík (Bartoš), 60. Drtil (Bartoš). Rozhodčí: Cabák, Grygera – Hanzlík, Kučera. Vyloučení: 8:5. Využití: 2:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 2088.

Vsetín: Žukov – O. Němec, Kajínek, Smetana, Ondračka, Jenáček, Říha, Hryciow – Berger, Lichanec, Hořanský – Klímek, Klhůfek, Rob – Š. Bláha, Přikryl, Sihvonen – Jenyš, Vítek. Trenér: Stantien. Šumperk: Hamalčík – Drtil, Eliáš, Kunst, Kadeřávek, Hrachovský, Rutar, Dudycha – Žálčík, Bartoš, Vachutka – Kohút, Průžek, Křemen – Šuhaj, Bernat, Jouza – Čermák, Antoníček. Trenér: Majer