Vsetín před vašim příchodem hrál ve Skupině o udržení. Neodrazovalo vás to?

Je pravda, že mužstvo hrálo na spodku. Přístup vedení ovšem byl vážně velmi solidní, stanovili jsme si společné cíle. Chtěli jsme se usadit v horních patrech, a když by případně byla možnost, tak hrát o postup.

A to se povedlo i díky změnám v kádru, že?

Tým byl hodně pozměněný, někteří hráči odešli. Asi si pode mnou netroufali hrát, kdo mě znal, tak věděl, že to nebude jednoduché. (úsměv) Snad polovina hráčů to vzdala sama. V kádru navíc nebyla tzv. žádná velká ryba. Mužstvo se nám však podařilo probrat.

Jak jste se před postupovou sezonou 1993/1994 podílel na tvorbě kádru?

Bylo to hodně na mně, brali jsme volné hráče ze Zlína a okolí. Aktivně mi dost pomáhal sekretář Olda Štefl, dali jsme to tak dohromady. V kádru jsme chtěli hráče, kteří za Vsetín budou bojovat, aniž by museli být popoháněni. Mimo jiné jsme přivedli Rosťu Vlacha, který měl nabídku z Finska. Nakonec se mi ho ale podařilo přemluvil. Dal nám přednost.

Přivedli jste i další zajímavé posily…

Ze Slovanu Bratislava jsme dotáhli Standu Pavelce a našeho kapitána Ivana Dorniče, přišel také Radim Raděvič. V kvalifikaci o nejvyšší soutěž patřil k našim nejlepším hráčům. Z vojenské služby v Dukle Tábor nás posílil Luboš Jenáček nebo Libor Forch. V průběhu sezony poté z Ruska dorazil Alexej Jaškin. Úplně jsme ho neznali, nevěděli tak, co bude zač. Ukázalo se to však jako skvělý tah, ať už díky herním kvalitám nebo i jeho povaze. Od kvalifikace jsme také měli Tondu Stavjaňu. Kádr jsme poskládali úspěšně, postup byl odměnou.

Po ruce jste na trenérské lavici měl Zdislava Tabaru. Jak na něj vzpomínáte?

Zdíša byl v první řadě jedinečný člověk, hodně lidský. Ačkoliv nebyl tolik zkušený, tak měl velmi dobrý přístup k mančaftu, kluci ho měli rádi. Uměl to s nimi, vynikal svoji morálkou.

Nejprve měl pouze třetí trenérskou třídu. Pak si však udělal i „dvojku“ a v dosti rekordní době i „jedničku.“

Základní části jste suverénně ovládli, jen třikrát v ní prohráli…

A to poprvé až po 19 kolech. Pamatuji si to dodneška, bylo to proti „vojákům“ z Tábora. Hráli velmi dobře.

Druhá nejvyšší soutěž byla těžká, tehdy nám mohla konkurovat polovina klubů. Naši kluci, ať už to byli Vlach, nebo Tomek, ale měli obrovskou snahu neustále podávat výborné výkony.

Nutno podotknout, že v soutěži tehdy nebyla zákeřná mužstva, s žádným takovým jsme se nesetkali. Dnes to bývá jiné.

Play-off I. ligy jste jednoznačně ovládli, šanci jste nedali jak Havlíčkovu Brodu (7:1, 8:0, 9:2), tak později ani Ústí nad Labem (6:0, 3:0, 3:2)…

Dobře si to pamatuji, se Slavii jsme došli do finále. O postup se pak hrálo s dvěma týmy z extraligy, shodou okolností to byly hradecké týmy – Jindřichův Hradec a Hradec Králové. Slavia snad ani jiný cíl než postup neměla, zatímco my na tom od začátku sezony tolik nelpěli. Nakonec jsme to zvládli společně se Slavii, oba týmy z Hradce spadly.

Co bylo klíčem úspěchu?

Podařilo se nám vytvořit výborný kolektiv, skvělé vztahy. Pak to rozhodně byla výkonnost hráčů, včele s vynikajícím gólmanem Romanem Čechmánkem. Navíc nás hnali výborní fanoušci. Plno už bylo dvě hodiny před utkáním. Lidé měli svá místa a ostatní to respektovali. Podpora během zápasů byla hodně znát, stali se tzv. šestým hráčem na ledě.