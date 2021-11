„Něco podobného jsem zažil jako divák v roce 2016, kdy ve finále Ligy mistrů Vesprém otočil duel s Kielci nebo nedávno v bundeslize, kdy Lemgo zvrátilo prohraný duel v Mindenu. Pro mě jako trenéra to ale bylo poprvé. Krásné poprvé,“ rozplýval se den po velkém zápase trenér Zubří Peter Dávid, jenž v zápase s Duklou zažil vše. „Rozčarování, zklamání, naději, nervy, slzy štěstí a také husí kůži,“ popsal v krátkosti zkušený slovenský kouč.

Také v českých podmínkách jsou podobné obraty málo vídané. Ve středu mírně favorizované Zubří prohrávalo ve 35. minutě 12:21 a bylo zralé na ručník. „Do té doby předváděl neskutečný, nadpozemský výkon brankář Petržela. Poté se ale zranil klíčový hráč Dukly Martin Březina, který byl společně s Hlinkou nositelem nebezpečí, což ovlivnilo jejich útočnou hru. I díky naší změně obrany již neměli tolik důrazu a kvality v útoku, naopak my začali získávat čím dál pevnější půdu pod nohama,“ označil za klíčové Dávid.

Druhým zásadním momentem byla pětiminutová fáze, kdy ani jeden celek za stavu 21:24 nedokázal skórovat. „Pražané nic nepodcenili, spíše nám se najednou vše sešlo, sedlo jako týmu, kluci vstali z mrtvých. Popravdě já začal věřit v obrat až po rychlé sérii tří gólů, která znamenala výsledkový obrat na 26:25,“ dívá se zpět lodivod valašského celku. „Vzpamatovat se o deset minut později, už bychom obrat nestihli.“

Po závěrečném hvizdu tak v táboře a hale vybouchla lavina nadšení, podobná jako po zisku titulu. „To na začátku poločasu nikdo nečekal, o to větší zde panovalo nadšení. Třebaže hala zdaleka nebyla plná, všichni byli tak radostí hluční, že toho člověk moc neslyšel. Následná nálada, vřelá objetí či plácání byly autentické a vřelé,“ opět naskakuje husí kůže Dávidovi, který následně duel dlouho probíral i s hráči a fanoušky.

„Každý úspěch se zde oslavuje, ale i ve středu večer vše proběhlo v normálním módu. Ochutnal jsem opět i slivovičku. Moc dobrá,“ směje se. „Na tiskovce mi ale bylo mého kamaráda Michala Tonara líto, že to právě jeho Dukla musela odskákat… Naopak pro náš mladý tým bude mít vítězství neskutečný efekt – na vlastní kůži poznali, že se dá porazit a uspět kdykoliv s kýmkoliv. Snad nám ta nálada a sebevědomí, které budu trochu krotit, vydrží co nejdéle,“ přeje si zkušený kouč.

Málo vídané! Obrat z říše snů! Zubří opět porazilo Duklu

O víkendu přitom jeho ovečky čeká úvodní duel 3. kola Evropského poháru v Plzni. „Hlavně si budeme chtít celou sérii jako předešlé zápasy užít a v neposlední řadě uspět,“ směje se Dávid.

„Plzeň má formu, obrovské zkušenosti, je stále favorit, společně s Karvinou jsou lídry v tuzemské lize. Ale protože se během měsíce třikrát utkáme, věřím, že všechno neprohrajeme, třebaže poslední vzájemný duel nám zejména v útoku nevyšel. Neuvažujeme jak vysoko musíme nyní prohrát či vyhrát, prostě jedeme podat co nejlepší výkon. Snad navážeme na famózní závěr posledního duelu a současnou náladu využijeme, proměníme. Chybět nám bude určitě Havran, ale za ty čtyři měsíce jsem si už zvykl lepit sestavu. Asi si nakoupím strašně moc lepidla v modelářských potřebách a dál to budu lepit. Snad to opět vyjde,“ směje se sympatický házenkářský odborník Peter Dávid.