„V první třetině jsem byl zmrzlý, šlo na mě relativně málo střel,“ poukázal na pouhých pět ran Zubrů. „U gólu to pak sehráli dobře – byla tam přihrávka přes osu, na praváka z jedničky. Chytnout se pochopitelně dá vše. Byl to ale jen jeden gól. Podíváme se na to na videu a poučíme se z toho,“ nepochybuje Sachr.