„Kluky jsme upozorňovali na to, že nás nečeká nic snadného, a to se také potvrdilo. Havířov sehrál výborné utkání s Jihlavou a znovu ve výkonu pokračoval. Pro nás zápas nebyl jednoduchý,“ zahájil pozápasovou tiskovou konferenci asistent hlavního trenéra Vsetína Jan Srdínko.

Trenérský štáb oproti poslednímu vítěznému zápasu proti Ústí nad Labem provedl dvě změny – na místo dvojice Zeman, Jerofejevs nastoupilo duo Klímek, Jakub Jenáček.

Hosty v úvodním dějství držel nad vodou Málek, který vychytal Lužu, Pastora, Dostálka i v samostatném úniku Damaška. „Po dobrém vstupu do utkání nás zbrzdila dvě vyloučení, soupeř začal mít dobrý pohyb, vytvářel si šance. V důležitých momentech nás podržel brankář Málek,“ pochvaloval Srdínko úspěšný večer mladého gólmana.

Dorostenci Vsetína sestoupili z hokejové extraligy

Ve druhé třetině už branky padaly. Na konci 26. minuty se prosadil Žolobov, hosté ale o pouhých sedmnáct vteřin díky Jonákovi vyrovnali. Na začátku druhé poloviny zápasu poté vítěznou branku vstřelil Vítek. „Dá se říct, že jsme hru měli pod kontrolou, nicméně z tlaku pramenilo to, že se někdo zapomněl v obranné hře a Havířov šel do přečíslení a do brejků. Málek stál, jak měl a pochytal šance,“ vyzdvihl znovu Jan Srdínko výkon českého mládežnického reprezentanta.

Valaši další zápas odehrají ve středu na Lapači, kdy od 17.30 hodin přivítají Frýdek-Místek.

Chance liga, 47. kolo

AZ Heimstaden Havířov – VHK ROBE Vsetín 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 26. J. Žolobov (Chroboček, Hotěk) – 27. Jonák (Rob, J. Říha), 31. Vítek (D. Březina, J. Říha).

AZ Heimstaden Havířov: Štipčák (Sejpal) – G. Jansons, Chroboček, T. Pastor, M. Hlaváč, Mrowiec – J. Doktor, Hudeček (A), Dostálek – Křemen, Maruna (C), Tjurin – L. Bednář, Hotěk, J. Žolobov – Damašek, Krupa, D. Luža – Mrva.

VHK ROBE Vsetín: J. Málek (Gába) – Hryciow, Ondračka, Š. Jenáček, J. Říha, Smetana, Štach (A), J. Jenáček – Jonák (C), Pšurný, Rob – R. Půček, Pitule, Hořanský – Berger, R. Vlach, Gago – Vítek, D. Březina, Klímek.

Rozhodčí: Zavřel, Cabák, Hranoš, Hanzlík.