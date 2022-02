Středočeši před začátkem zápasu měli už jistý sestup, trenérský štáb navíc nominoval pouhých čtrnáct hráčů do pole. „Hráli na tři lajny, na ledě se to pak vždy podepíše. Ke konci utkání jim už docházely síly, není to vůbec jednoduché. Rozhodně ale nepůsobili odevzdaně, nevypustili jediný souboj,“ zmínil Půček obětavost domácího soupeře.

Hattrick Romana Půčka se dostavil v místě, které 21letý borec dobře zná, v Benátkách nad Jizerou v sezoně 2017/2018 v rámci střídavých startů nastoupil do sedmi utkání. „Na zápas jsem se těšil, celý večer jsem si užil. Bylo to příjemné,“ ohlédl se mladý forvard za vysokým vítězstvím a čtyřbodovým příspěvkem.

Vsetín naděloval Benátkám, Půček zapsal čtyři body a první hattrick

Bezpochyby se stal hrdinou sobotního večera, díky čemuž i převzal tradiční putovní klobouk. Ten je ve vsetínské kabině po vítězném zápase určen pro nejlepšího hráče Valachů. Toho určuje předchozí vítěz, kterým naposledy byl kapitán Vít Jonák. „Dříve jsem ho už měl hlavě. Vždy je fajn, když se takhle po zápase oceníme. Jedná se o pěknou tradici,“ líbí se Půčkovi tato idea.

Šikovný forvard po loňském návratu do Vsetína v 41 zápasech včetně play-off zapsal 23 kanadských bodů (10+13). V letošní sezoně je jeho bilance velmi podobná – 39 utkání, 24 bodů (14+10). „Asi to není úplně nejhorší. Oproti loňsku určitě cítím pokrok, ale toto hodnocení spíše nechám na ostatních,“ pousmál se. „Když se mi nedaří skórovat, tak rád alespoň vypomůžu vyhraným soubojem. Hlavní jsou pro nás výhry.“

Valachům ve středu končí základní část Chance ligy. Už teď mají jistotu čtvrtfinále play-off, které s jistotou zahájí na domácím stadionu. „Máme to v hlavách. V kabině jsme si říkali, že zbývající zápasy chceme odehrát jako play-off, abychom se na něj připravili co nejlépe. Rozhodně nic nevypustíme!“ říká odhodlaně.

Play-off se navíc už po uvolnění restrikcí bude moci odehrát před plnými tribunami. „Je to velké lákadlo, všichni se na to těšíme. Přeji si, aby chodily zaplněné ochozy, hrát před plným Lapačem by bylo neuvěřitelné. Je to vrchol sezony, pro diváky pochopitelně ještě více atraktivnější,“ poukazuje na důležité bitvy Půček, který jako hráč nezažil vyprodaný vsetínský svatostánek.

Roman Půček v probíhající sezoně kromě druhé nejvyšší soutěže také naskočil do Tipsport extraligy. Do té má vyřízené starty v dresu Vítkovic. Před třemi týdny nezabránil porážce na ledě Českých Budějovic, jako člen třetí formace odehrál devět minut. „Popravdě jsem pořádně ani nervózní nebyl. Pouze trochu před zápasem, ale v tom dobrém smyslu. Celkově jsem si to hodně užil, navíc v Českých Budějovicích, které jsou známé svými fanoušky. Byla to výborná zkušenost!“

Střídavé starty mu byly vyřízeny už na konci prázdnin uplynulého roku. Tehdy se poprvé více seznámil s ostravským mužstvem. „S Vítkovicemi jsem už byl týden v létě, odehrál jsem za ně dva zápasy. Nešel jsem tak zcela do neznáma. Příchod do týmu tak byl v klidu.“

V polovině dubna 22letý útočník má rovněž zkušenosti se zámořským hokejem. V sezoně 2018/2019 nastupoval v OHL, jedné ze tří kanadských juniorských soutěží. Působil v klubu Soo Greyhounds. „Po Kanadě se mi nestýská. Sezona nebyla růžová, prošel jsem si zraněními. Na tuto kapitolu nerad vzpomínám. Těší mě, že jsem v Česku a že můžu hrát za Vsetín,“ uzavírá borec, který ve 33 zápasech kanadského klubu posbíral 7 kanadských bodů.

Působení na Valašsku mu vychází rozhodně lépe…