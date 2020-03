Rozhodnutí přišlo jen pár minut předtím, než kvůli pandemii koronaviru vláda zakázala v Česku sportovní akce s účastí nad 30 osob. S tímto verdiktem je zároveň i konec nadějí na pokračování extraligového Zlína v play-off.

„Je to zklamání, ale spíš v obecné rovině. Většina se rozhodla jinak, my jsme zastávali stanovisko ještě vyčkat stejně jako extraliga, tedy dvě nejvyšší profesionální soutěže. Bohužel, rozhodla vyšší moc,“ reagoval jednatel VHK Robe Vsetín Daniel Tobola na rozhodnutí, které učinilo vítězem soutěže suveréna základní části Chance ligy České Budějovice, které v nejvyšší soutěži nahradí sestupující Kladno.

Zato třetí tým po základní části z Valašska z bez boje byl nucen ukončit sezonu.

„Kluci byli dnes ještě na ledě, dopoledne jsme o ukončení sezony ještě nevěděli. Nyní si dají do pondělí volno, poté se sejdeme a sezonu oficiálně ukončíme,“ poznamenal Tobola, jenž kromě nesplněných sportovních ambicí tuší i finanční dopad.

„Bude to pro nás mít výrazný. Budeme se muset všichni velmi ohánět, abychom to zvládli a přežili. My nejsme dotování městem, takže play-off má pro nás i výrazný finanční význam,“ dodal šéf vsetínského hokeje.

Zároveň Výkonný výbor zrušil soutěže mládeže a také zbývajících zápasů play-off druhé ligy, kde v předkole play-off hrálo Valašské Meziříčí s Hodonínem.

Vyhlášení stavu nouze na 30 dnů zároveň znamená i ukončení extraligy. Vláda totiž rozhodla o zákazu sportovních akcí s účastí nad 30 osob a zákazu vstupu na sportoviště, což téměř vzalo jakékoliv naděje na dohrání zápasů v hokejové soutěži.