Svěřenci bývalého legendárního útočníka do soutěžního zápasu zasáhli poprvé v letošním kalendářním roce, předchozí utkání naposledy absolvovali 29. prosince, kdy si na Lapači poradili s Benátkami nad Jizerou.

Jak už tomu v dosavadním ročníku druhé nejvyšší soutěže u Vsetína bývá zvykem, tak po několikadenním volnu své utkání nezahájili dle představ, když inkasovali v desáté minutě zápasu. Díky pozdní trefě Pšurného z konce úvodního dějství srovnali na 1:1, ve třiadvacáté minutě duelu však po dvou obdržených brankách v rozmezí necelé půl minuty znovu prohrávali. V danou chvíli to bylo 1:3. Do konce třetiny ale za hosty ještě dokázal snížit někdejší útočník Jihlavy Zeman. „Po krátké přestávce to byl určitě těžký zápas. Bylo to vyrovnané od začátku až do konce,“ pronesl Roman Stantien.

Třetí dějství přineslo převahu hostujícího mančaftu, který zvítězil 15:5 na střely. Mezi velké šance se zařadil téměř samostatný únik Zemana, který však nadvakrát v polovině třetiny nedokázal překonat domácího brankáře Štěpána Lukeše.

Vše tak na sebe v 56. minutě vzal Rob, který po pohledné individuální akci srovnal na 3:3. V čase 58:40 navíc 26letý forvard poslal hosty poprvé v zápase do vedení. Úspěšný výlet do Kolína v samém závěr stvrdil trefou do prázdné svatyně domácích Berger. „Ve třetí třetině jsme přeci jen začali mít navrch jak silově, tak kondičně. Mohli jsme se prosadit už dřív ve třetí třetině, kdy jsme nevyužili dvě stoprocentní šance,“ mrzelo Stantiena neúspěšné zakončení v důležitých fázích zápasu.

Hokejisté Vsetína příliš odpočinku do dalšího zápasu mít nebudou, už ve středu se totiž od 17.30 hodin představí na Lapači. Na domácím stadionu přivítají třináctý tým Chance ligy Šumperk.