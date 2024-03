K dalšímu vítězství přispěl asistencí. Sám ještě mohl navýšit vedení na 2:0 a druhé čtvrtfinále patrně i dříve rozhodnout. Ondřej Machala se přesto nemá vůbec za co stydět, v probíhajícím play-off zapsal tři body ve dvou zápasech. Na Valašsku po svém příchodu udržuje skvělou bilanci téměř bodu na zápas, posbíral deset bodů ve dvanácti utkáních. „Samozřejmě jsem za to rád,“ culí se 25letý útočník Valachů.

Atmosféra před nedělním druhým čtvrtfinále. | Video: Deník/Radek Štohl

Když v lednu přicházel na Vsetín, jedním z hlavních lákadel pro něj bylo play-off. Nemohl se však dočkat také atmosféry, která na Lapači panuje. A s vyřazovacími body ještě umocňuje.

„Je tu menší hala, hlava na hlavě. Smekám před fanoušky, jak jedou, je to neskutečné. Ženou nás, pak se hraje úplně jinak. Dost mě fascinují,“ nemůže Machala najít slova chvály pro vyhlášené valašské obecenstvo.

Jak chutná spojení Lapače a play-off poprvé poznal ve víkendových zápasech, domácí čelili nájezdu Zubrů z Přerova, kteří o několik dní dříve zvládli předkolo proti Pardubicím B.

Vsetínští borci v sobotu zvítězili jednoznačně 8:0, o 24 hodin později měli o poznání trnitější cestu za vítězstvím, bojovného protivníka však udolali 2:1 po prodloužení. A před výjezdem na Hanou vedou 2:0 na zápasy.

„Lepší vývoj jsme si ani přát nemohli. Věděli jsme, že po včerejším zápase to bude o jednom dvou gólech. Jsem rád, že jsme ho zvládli,“ radoval se bývalý útočník Pardubic nebo Kladna.

Oba duely měly diametrálně rozdílný průběh, oba však měly co do sebe. S tím se ztotožňuje také Ondřej Machala.

„Druhý zápas nám ukázal, že takto se hraje play-off. Je to těžký hokej, makáte celý zápas. Mám to ale dost rád,“ přiznává.

Užívá si tedy tyto vyrovnanější stavy mnohem více?

„Ani bych neřekl. Baví mě, když jsou zápasy vyhrocené, je to pak zajímavé. Když padne hodně gólů, tak jsem rád, zvýší to sebevědomí, potěší fanoušky. V play-off to má ale vypadat takto,“ vrací se myšlenkami ke druhému čtvrtfinále.

Vsetínští borci měli před začátkem play-off týden volno, Přerov naopak těžké tři zápasy s rezervou Dynama. Od předminulého pátku do minulé neděle absolvoval hned šest duelů.

„Samozřejmě měli více zápasů než my. Snažili jsme se hrát co nejlépe a vyšlo. Přerov je teď kousek, pro nás určitě lepší než cestovat někam do Prahy,“ pochvaluje si Machala nedalekou vzdálenost blízkého rivala.

O úspěchu a rychlém ukončení této série se Valaši pokusí už ve středu, druhou šanci u Zubrů by měli hned ve čtvrtek. Svoji trochou do mlýna znovu může přispět bývalý mládežnický reprezentant, který udivuje parádní rychlostí.

Ukázal to také v neděli před prvním gólem, kdy díky své silné zbrani předjel hráče soupeře a naservíroval přesnou přihrávku na vedoucí branku.

„Mám to vrozené, rychlý jsem byl už od mala. Strávil jsem na tom hodně času. Snažím se to využívat, přináší to ovoce,“ těší borce, jemuž kolikrát ani nevadí náskok soupeře.

„Věřím si, že ho předjedu. Mé první tři kroky, to je má role,. Vím, jak toho dokážu využít. Je to o síle i technice. Je v tom více faktorů.“

Proti Přerovu by z osobní stránky byl ještě o chlup spokojenější, kdyby proměnil samostatný únik na Postavu za stavu 1:0 v prvním dějství.

„Chtěl jsem udělat něco jiného, puk se ale pořád kutálel. Čekal jsem do poslední chvíle, jestli spadne. Mohl jsem to provést lépe. Koncovku by to ještě trochu chtělo zlepšit,“ usmívá se Ondřej Machala, který poslední tři zápasy základní části vynechal kvůli nemoci.

Teď je však v pořádku. A Vsetínu to jen svědčí.