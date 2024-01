Odporné, nechutné, nepochopitelné. S hokejovým duchem fair-play to nemělo vážně nic společného. Kapitán juniorky hokejového Havířova Jan Valouch na konci 30. kola ligy juniorů zezadu hokejkou udeřil domácího Lukáše Stodůlku, přičemž se trefil do přilby i přímo obličeje.

Nedělní zápas ligy juniorů mezi Vsetínem (žluté dresy) a Havířovem. | Foto: czechicehockey.tv

V podstatě bylo rozhodnuto, tato situace už nic neřešila. Přesto se k podivu všech udála.

Vsetínský Stodůlka v 55. minutě ujížděl v oslabení na prázdnou svatyni Havířova, přičemž ho stíhal hostující kapitán. Pokud by Valouch nezasáhl, domácí borec by do odkryté klece zvyšoval na 3:0.

Jan Valouch však 19letého protivníka nepochopitelně sekl hokejkou zezadu, Stodůlka to kromě do přilby schytal i do obličeje. Otřesený vsetínský útočník navíc podle dostupných záběrů odolával dalším atakům obránce Havířova.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat, Valaši se šli za svého parťáka mstít. Zbytek utkání, ve kterém už hostující kapitán absentoval vinou pětiminutového trestu, se dohrával v nervózním duchu.

„Mrzí nás závěr zápasu, protože takové zákroky nepatří snad ani do karate a podobných sportů. Doufám, že náš hráč bude v pořádku,“ přál si v neděli asistent trenéra domácích Radim Kucharczyk.

Svěřenci Rostislava Vlacha si o víkendu připsali už osmou výhru v řadě, v tabubulce skupiny B jsou na prvním místě osm bodů před druhým Šumperkem.