Rovněž Hrdinka nebude moci zasáhnout do dalších zápasů, na vině je však zranění. Konkrétně má zlomený prst, u dalšího prstu dokonce oddělený článek. „Přestože lze předpokládat, že nebylo jeho záměrem způsobit protihráči zranění v rozsahu, který byl shledán následně, byl ale nepochybně odpovědný za své jednání a bylo jeho povinností postupovat tak, aby neohrozil protihráčovo zdraví," vysvětlila disciplinární komise.

Disciplinární komise 26letému útočníkovi zastavila činnost poté, co Přerov poslal podnět za jednání forvarda Valachů proti bekovi Františku Hrdinkovi. „Těsně před provedením zákroku chytil hůl oběma rukama na jejím konci a následně švihl patkou hole do místa, kde se protihráč pokoušel odehrát kotouč," je uvedeno v tiskové zprávě.

