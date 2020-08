Dvě výhry na začátku přípravy vystřídaly tři porážky. Hokejisté Vsetína ve čtvrtek večer padli s Frýdkem-Místkem 2:3 po prodloužení, k výhře jim tak nakonec nestačilo ani vyrovnání z 56. minuty zápasu. Pro Valachy se jednalo o třetí neúspěch během jednoho týdne.

Hokejisté Vsetína. Ilustrační foto | Foto: Deník / Ivan Němeček

„Frýdek měl lepší vstup do zápasu, lépe bruslil. Za první třetinu jsme měli jen šest střel. Ani druhé dějství z naší strany nebylo tak dobré, trochu jsme se však zvedli. Do třetí části jsme udělali několik změn. Něco nám to ukázalo, od 50. minuty jsme si vytvořili velký tlak. Za vyrovnání jsme rádi. Prodloužení je už hop, nebo trop," sdělil pro stránky vsetínského klubu asistent trenéra Luboš Jenáček.