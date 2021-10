SKLH Žďár nad Sázavou: Sláma (Čáp) – J. Čermák, Lojek, Váňa, Macek, Pleva (C), Pražák, Půža – Adam, Gregar, Wasserbauer (A), D. Čermák, Kadleček, Štola, Prokš (A), Štěpánek, Bureš (A), Malenovský.

HC Bobři Valašské Meziříčí: Slovák (Netolička) – Báchor (A), Janota, Vosátko, Ďurkáč, Kamas, Holiš, Mošnička – Podešva, Vávra (A), Goiš – Finsterle, Křivohlávek, Pořický (C) – Urbanec, Weintritt, Kozubík – Kuchařík, Vavřík, Andris – Stodůlka.

Hosté ještě ve druhém dějství snížili, zkraje třetí třetiny to už bylo pouze gól. Hrající asistent Bobrů Vávra se však trefil také ve čtvrtém letošním zápase svého mužstva, ve 47. minutě tak domácí znovu vedli o dvě branky.

Bobři měli nakročeno ke třem bodům. A to dost výrazně. Skóre zápasu v 18. minutě po přihrávce Pořického otevřel Kozubík. Domácí navíc ve druhé třetině přidali dvě branky a krátce po polovině zápasu to už bylo 3:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.