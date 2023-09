Zažívají další skvělý start do sezony, znovu jsou v popředí Chance ligy. Po pěti odehraných kolech je však okolo vsetínského týmu možná ještě více otazníků, než před začátkem ročníku. I vinou obsáhlé marodky.

Absence shrňme postupně od brankářů až po útočníky. Takže: Patrik Romančík, Jakub Teper, Mads Larsen, Daniels Berzinš, Miroslav Holec, Pavel Klhůfek, Pavel Kubiš, Štěpán Bláha. To nejsou žádní nazdárci, ale velmi důležité postavy týmu. Proti Porubě navíc nedohrála jarní posila Robin Staněk.

„V drtivé většině případů se jedná o zranění, která nejsou dlouhodobého rázu. Je to například naražené rameno, rozešitá noha, doléčování po operaci. Třeba Mads Larsen má natažené vazy v kotníku. Jsou to vesměs drobné věci, ale bohužel sešlo se to všechno najednou," posteskl si asistent trenéra Valachů Luboš Rob starší v rozhovoru pro klubový web.

„My věříme, že se brzy dáme dohromady. Už teď ve středu v Přerově by se do sestavy měli vrátit dva hráči, kteří by měli být oporami našeho týmu. Věřím, že postupně se uzdravíme a budeme hrát v plné sestavě a budeme mít spíš opačné starosti a přemýšlet koho vůbec nasadíme," tuší, že ho v dalších týdnech čeká spíše opačné dilema.

Fanoušci začali spekulovat, proč si loňský finalista Chance ligy za této velké marodky nevypomůže hráči na střídavé starty. Nebo dokonce proč nepřijdou nové tváře. Tady je odpověď.

„Situace je teď složitá. Týmy, se kterými jsme byli domluveni na spolupráci, tak nejsou úplně v herní pohodě. Hráče, které jsme mohli na střídavé starty mít si teď trenéři drží a soustředí se na svůj vlastní tým. My už i tak máme cca 30 hráčů na soupisce a nemáme bezedný rozpočet, abychom tu měli hráčů ještě víc. Musíme si vystačit z vlastních zdrojů a věříme, že hráči budou brzy přicházet uzdravení zpět do sestavy a bude to dobré," přeje si Rob.

Vsetínští hokejisté i přes současné trable vstoupili do probíhající sezony druhé nejvyšší soutěže skvěle, ve čtyřech zápasech zapsali čtyři vítězství. Mimo jiné zvládli těžké bitvy v Třebíči a Jihlavě.

Zatímco se po pěti kolech můžou pyšnit 23 trefami a nejlepším útokem ligy, tak na opačném pólu jsou skoro tím nejhorším mančaftem soutěže, dostali 19 gólů. S Porubou inkasovali hned šestkrát. Horší defenzívu mají pouze Litoměřice a Slavia Praha.

„Od začátku zápasu s Porubou jsme nebyli silní na zadním mantinelu a v podstatě každá druhá střela byla pro nás nebezpečná. Špatně jsme blokovali střely od modré čáry. Bohužel, dostáváme laciné branky. Vychází to vše z osobních soubojů v obranné třetině," mrzí někdejšího kouče Zlína.

Valaši i přes prohru s ostravským mančaftem dosud získali 11 bodů, před středečním zápasem v Přerově jsou na čtvrtém místě Chance ligy. Vzhledem k okolnostem zatím můžou být více než spokojeni.

„Vyhráli jsme čtyři zápasy, tak nebudeme po první prohře dělat takzvaně blesky do týmu a v klidu se budeme připravovat na další zápas. Budeme pracovat na zlepšení věcí, které nás ve výkonu trápily, aby se tým dostal do herní pohody. Samozřejmě vše bude i nadále o úsilí, nasazení a zodpovědnosti jednotlivých hráčů," uzavírá Luboš Rob starší.