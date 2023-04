VIDEO: Totální hokejová válka. V sobotu už finále ukončíme, věří fanoušci Beranů

Po dvou zápasech ve Zlíně se finálová série hokejové Chance ligy přesouvá za stavu 3:1 do Vsetína. V sobotu by tak už mohlo být definitivně jasno, kdo postoupí do baráže o extraligu. „Na Lapači to už v sobotu ukončíme,“ věří příznivci zlínských Beranů.

Atmosféra na ZS Luďka Čajky během čtvrtého finálového utkání. | Video: Dominik Pohludka