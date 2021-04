Ve středu to bude přesně týden od chvíle, kdy hokejový Vsetín dohrál letošní sezonu Chance ligy. V semifinále play-off proti Dukle Jihlava po vyrovnaných výkonech prohrál 0:4 na zápasy, ve druhé nejvyšší soutěži tak nakonec díky tabulkovému postavení ze základní části skončil na třetím místě. „Bez diváků na stadionech to byla emočně zvláštní sezona, zvláště u nás. Fanoušci vás ženou dopředu, zdejší atmosféra opravdu bývá živá, což Vsetín dělá Vsetínem. Kromě čtyř zápasů zkraje základní části jsme v podstatě celou sezonu odehráli bez diváků. Tento zvláštní pocit zůstane asi nejenom ve mně,“ líčí Daniel Tobola.

Už jste skousl semifinálové vyřazení, nebo vás to stále ještě trochu hlodá?

Bereme to jako prostý fakt. Vyřazení nás pochopitelně mrzí, ale už nás zahlcuje práce na novou sezonou. Jedeme dál.

Hranice úspěchu a neúspěchu je hodně tenká. Hned v úvodním zápase jste ještě v 51. minutě vedli 3:1 a vše se mohlo odvíjet naprosto odlišně…

Je to tak. Rozhodují maličkosti. Bohužel pro nás, bohudík pro Jihlavu. Měli jsme vyhrát první zápas, buď normálně nebo po nájezdech, což se nestalo. Najednou jsme tak za pět dní měli po sezoně. Musíme si vzít ponaučení. Snad příští rok budeme šťastnější.

Jaké ponaučení si budete chtít do dalšího ročníku vzít?

Celou sezonu nás trápily přesilovky, a to i v play-off. Nemohli jsme se o ně výrazně opřít. Proti Jihlavě jsme navíc třikrát po sobě dali po jednom gólu, což je hodně malá neprodroduktivita. V semifinále to bylo rozhodující.

Byla to nejtěžší sezona, kterou jste v hokejovém prostředí zažil?

Asi ne nejtěžší, ale nejzvláštnější. Byli jsme zvyklí, že to máme postavené na divácích. Z ekonomického hlediska a tohoto pohledu to byla nejtěžší sezona. Už se však těšíme na tu příští. Snad bude normálnější.

Prohlásil jste, že klub není ve špatné ekonomické kondici. Sponzoři v této době pravděpodobně hráli velkou roli…

Přesně tak. Sponzorům patří poděkování, že dodrželi, co nasmlouvali před sezonou. Mohli jsme se na ně stoprocentně spolehnout, zásluhou čehož jsme tento ročník zvládli. O to důležitější bude, aby se od nás neodvrátili na ten další. Věříme, že tomu tak nebude, ti hlavní zůstávají. Ještě budou probíhat jednání, aby se rozpočet naplnil.

Mluvilo se o uskromnění. Museli jste hráčům krátit smlouvy?

Bylo to už v říjnu, listopadu, kdy došlo ke snížení odměn. Co se dohodlo, to platilo po zbytek sezony. Pro žádného hráče a nikoho v klubu to však nebylo nic dramatického. Zvládli jsme to se ctí. Nebylo to tak, že bychom někoho kriticky ohrozili a snižovali o padesát procent.

Lze říct, o jaké snížení se jednalo?

Bylo to v rozsahu několika procent, nic výrazného. Pro nás to však úsporu znamenalo. Bylo to akceptovatelné pro všechny.

Už víte, jak bude vypadat rozpočet na další sezonu? Nebo je na to ještě brzy?

Něco už určitě máme, plánujeme fungovat v podobném rozsahu. Následující týdny budou probíhat jednání. Největší otázka bude ohledně diváků, jestli a kolik jich případně budeme mít a jaká bude situace, což asi nebude jasné ani v červenci.

Obrovským tématem sezony byli právě fanoušci. Kolik vás jejich absence stála v rozpočtu?

Když vezmu, čeho jsme dosáhli a jak jsme hráli, tak jsme v těchto číslech přišli o sedm osm milionů, možná i více. Tak to je. Kéž by to nebylo příští sezonu.

V zimě jste provedli posílení kádru. Přišel Lukáš Bednář, Honza Berger. Ačkoliv možná převládal skeptismus, tak oba měli na vzestupu mužstva svůj podíl.

Povedlo se nám to i s Adamem Zemanem. (přišel na konci září) Kluci se rozehráli a předvedli.

Na začátku února jste angažovali Romana Stantiena, krátce po konci sezony s ním prodloužili smlouvu. Měl jste hned jasno, že v klubu zůstane bývalý hlavní trenér Jan Srdínko?

Řešili jsme to až minulý týden. Počkali jsme na dohraní sezony, že to budeme probírat po ní. Jak Roman, tak Honza zůstávají stabilními trenéry. Trenér Luboš Jenáček už u „A-mužstva“ působit nebude.

Z jaké strany konec trenéra Jenáčka vzešel?

Vzešlo to tak nějak vzájemné, není to nic dramatického. Luboš dostal nabídku u mládeže, finální rozhodnutí je na něm. Má tak možnost zůstat. Je neodmyslitelnou součástí klubu.

Jak těžké bude udržet kádr pro příští sezonu?

Od pátku vedeme jednání. Bude to otázka dní, týdnů. Souvisí to s ekonomickými požadavky hráčů, požadavky trenérů. Teď se bude utvářet podstatná část, kterou se poté budeme snažit vhodně doplnit.

Zájem pravděpodobně bude o Honzu Bartka či Kubu Málka…

Myslím, že zájem bude o více hráčů. Přejeme si, aby Kuba Málek v klubu zůstal. Ve finále je to však vždy na hráči. Honza Bartko nám přes víkend oznámil, že půjde jinou cestou. Budeme za něj hledat náhradu.

Bude to citelná ztráta?

Ukáže až další sezona, těžko nyní polemizovat. Je pravda, že Honza byl hodně produktivní. (obránce Jan Bartko ve 49 zápasech získal 34 kanadských bodů - pozn. red.) Jdeme ale dál. Nikde není napsané, že časem se tady třeba znovu neobjeví.

Jak to naopak vypadá s příchody?

Konkrétní teď nebudu. Zmínil jsem přesilovky a zakončení, rádi bychom v těchto oblastech o někoho vhodně posíli a rovněž získali silného beka. Budeme vyvíjet snahu, abychom se domluvili s dosavadními členy kádru a poté přivedli posily. Představili tvář, ambice a mohli bojovat o nejvyšší cíle.

Hodně se spekuluje o příchodu Luboše Roba, se kterým podle vaše nedávného vyjádření vedete jednání. Co napříkad váš další bývalý hráč Vít Jonák?

Nikoho obecně nelze vyloučit, pokud není podepsaný. Víťa je ale pro nás určitě téma.