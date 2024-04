Rok se s rokem sešel. A Pavel Klhůfek prožíval zcela, ale opravdu zcela jiné hokejové pocity. Loni měl v šestém finále Chance ligy na holi vyrovnání série na 3:3 na zápasy, svou velkou šanci však nevyužil a Berani jen o chvíli později udeřili a rozhodli o svém postupu do baráže.

Úterní atmosféra na Lapači. | Video: Deník/Radek Štohl

V letošním ročníku první ligy však slavil zlínský odchovanec v barvách hokejového Vsetína. Svůj mateřský klub pomohl porazit 4:1 na utkání, naprosto precizní asistencí od mantinelu v pátém finále na Lapači rozhodl o pojistce triumfu valašského mančaftu. „Pro mě to určitě chutná víc, že je to právě proti Zlínu,“ připouští zkušený borec.

„Určitě je to satisfakce. Jsme šťastní, že jsme to dokázali doma utnout. Navíc Maxim Žukov vychytal nulu, což je fantastické. A lidi? Kvůli tomu jsme přišel na Vsetín, abych tohle zažil a jsem opravdu šťastný, že i po loňské sezoně, po neúspěchu jsem zůstal na Vsetíně a zažil jsem tuhle atmosféru,“ zářil 32letý forvard.

Valaši napotřetí konečně chtěli uspět, konečně hodlali dobýt druhou nejvyšší soutěž. V loňském ročníku odehráli vyrovnané finále právě se ševci, proti nimž padli 2:4 na zápasy.

„Myslím, že jsme měli trochu jiný tým. Pomohli nám kluci, kteří přišli jako last minute posily. Ti se fakt povedli – ať už je to Machy (Ondřej Machala) Zabu (Patriks Zabusovs) nebo Matějda (Štěpán Matějček). Všichni byli důležitým článkem. Důležité bylo i to, že jsme hráli v podstatě kompletní sestavě,“ zmiňuje Klhůfek skoro až zázračné uzdravení celého týmu po náročné základní části, během které mančaft Jiřího Weintritta laboroval s častými zdravotním problémy.

„Samozřejmě nebyl Jandy (Tomáš Jandus) který je dlouhodobě zraněný a určitě by nám také pomohl. Myslím, že hlavní důvod úspěchu je, že jsme byli kompletní. Loni to bylo takové rozhárané a neměli jsme kompletní tým,“ ohlíží se za uplynulým ročníkem.

Ačkoliv uspěli, na Lapači se v letošní sezoně pravděpodobně představili naposledy. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám stadionu musí klub hledat azyl jinde.

„Jsem z toho docela nešťastný. Myslím, že fanoušci by si zasloužili hrát na Lapači. Bohužel, takové jsou pravidla a budeme se s tím muset srovnat.“

Že by tento aspekt měl být jasnou výhodou Rytířů? To rozhodně ne!

„Máme šanci a určitě se nepovažujeme za outsidery. Dokázali jsme se Zlínem, se silným soupeřem, který hrál play-off hokej, mají play-off tým a oba dva roky to potvrdili a my jsme je dokázali porazit 4:1. Myslím tedy, že určitě máme šanci,“ nepochybuje Pavel Klhůfek.

Hned po utkání hlavní kouč Weintritt naznačil, že by Valaši mohli naskočit v Brně.

„Bereme, co je. Pro nás to nebude jednoduché. Na Lapači máme zázemí a budeme se muset přesouvat. Myslím, si že spoustu našich fanoušků si cestu najde kamkoliv, už jenom kvůli tomu, že jsme soutěž vyhráli a jsme v baráži. Doufám, že nás přijedou podpořit,“ přeje si Klhůfek

„Brno není zas tak daleko. Budeme hrát na extraligovém kluzišti, spousta kluků nehrála třeba extraligu, já už v Brně párkrát hrál, zase to může být pro kluky něco jiného. Třeba budeme v euforii, budeme mít sebevědomí a já doufám, že nám to i může pomoct,“ věří důležitý člen mančaftu, jenž v probíhajícím ročníku soutěže naskočil do 55 zápasů. Nakonec měl parádní bilanci 24 branek a 28 asistencí.

Rytíři boje o nejvyšší soutěž dobře znají, v loňské sezoně porazili Berany jednoznačně 4:0 na zápasy. Nyní se očekává vyrovnanější partie.

„Když prohrajeme 0:4, tak další den bude znovu normální den, je to sport. Mohli jsme tady také sedět a bavit se o návratu série do Zlína za stavu 3:2. Beru to prostě jako sport. Nevím, zda s nimi dokážeme uhrát čtyři zápasy nebo jeden. To teď nedokážu říct, ale já si myslím, že určitě budeme soupeř, který bude kousat a myslím, že ani Kladno si nás moc nepřálo,“ troufá si odhadovat bývalý útočník Košic nebo Zvolenu.

Berani byli po konci loňského ročníku Chance ligy fyzicky vyšťavení, trápily je zdravotní problémy. Navíc dobyli celou soutěž, krátce poté se museli soustředit na další vrchol sezony.

„Vezměte si, že vyhrajete soutěž, na ledě se fotíte s tisící fanoušků, zvedáte pohár, jste v euforii a ještě za týden máte hrát další zápasy. Většinou to tak v ligách prostě není. Ale tak to je. My se k tomu musíme postavit tak, že do půlnoci možná do desíti do rána si trochu užijeme úspěchu, ale pak se zase začneme soustředit. Není konec. Tímto to nekončí, spíš to začíná. Vsetín si to určitě zaslouží, po letech kdy se snažil dostat do baráže, si teď zaslouží bojovat o extraligu,“ dodává závěrem útočník Valachů Pavel Klhůfek.

Naplní se jeho optimistické předpoklady?