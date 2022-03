Prostějov jste porazili vysoko 8:2. První třetinu jste ovládli 7:0. Čím to?

Po jasné výhře v uplynulém utkání jsme chtěli sletět z obláčku dolů, přáli jsme si začít dobře. Úplně skvěle se nám to nepovedlo, první dvě minuty nás výborně podržel gólman Málek. Pak jsme zlepšili pohyb, začali hrát naší hru. Naštěstí nám to tam pak napadalo. První třetina rozhodla.

Zažil jste někdy takovou třetinu?

Možná někdy v žáčcích, čtvrté páté třídě. Upřímně si to nedokážu vybavit. Moc často se to nestává, natož v semifinále play-off.

Nakonec jste zvítězili 4:1 na zápasy, všechny výhry byly minimálně o čtyři branky. Působí to až příliš jednoznačně, že?

Na Prostějově bylo poznat, že se potýká s nějakou virózou, marodkou. Že není stoprocentně fit. Vysoké výhry bych přičetl právě tomuto aspektu. Dobře jsme si plnili taktické věci, k ničemu jsme je moc nepouštěli, nedávali jim tolik šancí.

Stantien: Fanoušci jsou další div světa, fenomén Vsetína

Vše ale mohlo být jinak. Ve čtvrtém čtvrtfinále na ledě Slavie Praha jste byli gól od vyřazení. Od té doby působíte suverénně…

Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je v hokeji hodně tenká. Byl to možná stěžejní okamžik celého play-off, kdy jsme to zvládli, ukázali obrovskou mentální sílu a charakter týmu. Posílilo nás to do dalších utkání, tým si začal více věřit, spadla nervozita čtvrtfinále. Možná i díky tomu toto semifinále vypadalo, jak vypadalo.

Svazovalo vás ve čtvrtfinále očekávání?

Klub před sezonou vyhlásil určité cíle, svázanost tam možná byla. Musím ale uznat kvalitu Slavie, hrála vážně výborně, byl to těžký soupeř. Jednalo se o klasickou sérii play-off. Mohlo to dopadnout na obě strany. Naštěstí jsme byli o chloupek lepší a postoupili.

OBRAZEM: Vsetín postoupil do finále Chance ligy! Prostějovu znovu nadělil 8 gólů

V neděli začínáte finále Chance ligy proti Jihlavě. V sezoně jste na jejím ledě dvakrát prohráli, zvítězili pouze doma na Lapači…

Jihlava je velmi těžký soupeř. Rozhodně budeme mít respekt. Ve vzájemných zápasech šlo poznat, že se jedná o kvalitní bruslivý tým, směrem do obrany hrají výborně organizovaně. Mají skvělého gólmana. V týdnu se na to budeme muset připravit.

Mohlo finále Chance ligy nabídnout lepší dvojici?

Další lepší klub se základnou fanoušků tam asi už není, i z tohoto hlediska to bude play-off se vším všudy a výborné finále.

Jak strávíte týden před finále?

Na úplné oslavy to zatím není, rozhodně chceme postoupit do baráže. S kluky si teď sedneme, ale jen do půlnoci. Od ní se chystáme na Jihlavu.