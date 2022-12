Domácí vstupovali do dohrávky 9. kola II. ligy v roli jasného favorita. Zprvu to tak ale na ledě nevypadalo, oproti Plamenům byli pomalejší. „Zkraje utkání jsme obdrželi dvouminutový trest, poté dokonce proti nám bylo nařízené trestné střílení. Výborně nás ale podržel gólman,“ vychválil na střídavé starty chytajícího Sachra.

Svěřenci hlavního kouče Lukáš Plška se probrali v osmé minutě. „Nakopl nás gól z přesilovky, začalo nám to jít. Více jsme si věřili,“ těšilo 20letého obránce, jenž pomohl k vítězství 6:3. „Kromě výborného výkonu našeho brankáře rozhodl hattrick Davida Vítka. A celkově naše koncovka,“ zmínil druhý šestigólový večer Bobrů letošní sezony.

Valašské Meziříčí po loňském triumfu v základní části II. ligy Východ zčásti obměnilo kádr. Mezi nové akvizice se zařadil právě Matěj Sviták. „Po osobní stránce mám smíšené pocity, ještě se hodně můžu naučit. V každém zápase se snažím posunout. Hlavně jsem rád, že jsem dostal šanci v mateřském klubu,“ zdůrazňuje.

V předchozích sezonách si prošel kategoriemi U16, U18 i U20 Vsetína, v minulém ročníku naskočil také do sedmi utkání U20 Šumperku.

Vysoký obránce však má také zkušenosti ze zahraniční juniorky. V ročníku 2019/2020 nastupoval v kanadské GMHL. K působení za mořem mu pomohlo duo Miroslav Barus, Filip Barus. „Po konci sezony pořádali jarní hokejovou ligu v Calgary, kde měsíc probíhaly tréninky na ledě i v posilovně. Kromě domluvených zápasů proti juniorským týmům se uskutečnil také turnaj ve Vancouveru, kam se jeli podívat agenti z různých kanadských juniorských týmů,“ přiblížil Sviták.

Ledy se pohnuly velmi rychle, během pár dní obdržel několik nabídek. Okamžitě přemýšlel, na jakou by kývl. „Nejvíce se mi zalíbila nabídka od týmu Bradford Rattlers. Tehdy je trénoval Ric Jackman, který odehrál 231 zápasů v NHL. Vyhrál i Stanley Cup. Při mém rozhodování to určitě hrálo roli. Bradfrod měl zároveň nejlepší zázemí ze všech těchto týmů. Včetně dvou ledových ploch či obrovského fitness centra s bázenem.“

Aktuální člen Bobrů v sezoně 2019/2020 nakonec absolvoval 37 zápasů, ve kterých vstřelil jeden gól. Na dalších sedm přihrál. „Zpětně to hodnotím velmi pozitivně. Tamní hokej byl na úzkém a dlouhém kluzišti hodně tvrdý a rychlý, pomalu ani nebyl čas si zamíchat s pukem,“ popisuje poměry v kanadské GMHL.

Cenné zkušenosti rozhodně nelituje. Jak to tak bývá, začátky ovšem nebyly zcela snadné. „Letěl jsem tam na osm měsíců, prvních pár týdnů bylo těžkých. S tím jsem ale počítal. Dost mi pomohla celá rodina, za což jí hodně děkuji!“ vzkazuje na dálku borec, který při odletu za oceán měl pouhých 17 let.

Mužstvu z Ontaria se ve zmíněném ročníku velmi dařilo, dostalo se až do finále své konference, tedy celkového semifinále.

Další sezony za mořem však už nepřidal. „V témže ročníku zrovna přišel covid. Musel jsem letět zpátky do Česka. Po příletu se to všechno rozjelo, daný rok byl hodně složitý skrze lockdowny. Do Kanady jsem měl zpátky odletět na sezonu 2020/2021. Manažer z našeho týmu ale psal, že liga se vinou zmíněných přísných lockdownů ani nerozjede. Bylo by těžké se tam vůbec dostat. Tehdy se ale kvůli bezpečnostním opatřením pořádně nehrálo ani tady,“ zmiňuje strastiplné období.

Velkou oklikou se tak dostal zpátky do mateřského klubu – Valašského Meziříčí. Zde se poprvé sžívá s dospělým hokejem. „Ze začátku to bylo složité – hraje se spíše technický hokej, více do těla. V juniorce je to o rychlosti. Kluci z kabiny se mi ale snaží pomoci, vždy mne podpoří. Za to jim patří velké díky,“ míří svá slova k parťákům pátého týmu soutěže.