Pane Tobolo, co pro vás znamenají současná nařízení?

Co s nimi naděláme…Svět se bohužel zbláznil. Musíme to vydržet a poslouchat osoby, které nás straší. Uvidíme, zda budou mít pravdu. Nezbývá nám, než současná nařízení respektovat. Výrazně to mění chod společnosti.

Nejen na utkání by nově měla být nařízena kapacita 1 000 osob. Podle jakých kritérií budete vybírat diváky, kteří se dostanou na zápasy?

Máme něco okolo 1 200 permanentek. Ne všichni však na hokej chodí. Na utkání momentálně přichází 800 osob vlastnící permanentky. Společnost je rozdělená. Z médií mají strach o život. Není pravděpodobné, že by přišli všichni. Na hokej se určitě dostanou. Možná bude i pár lístků na volný prodej.

Podle středečního vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly by současná opatření měla trvat čtrnáct dní. Rozvolní se po dané době?

Z hlediska toho, co se v současnosti odehrává, je to zajisté nereálné. Za tu dobu se nemůže nic změnit. Musíme se promořit. Osobně neuvěřím tomu, že to bude jinak. Datum je nesmyslné, neexistuje. Tedy do chvíle neřeknou, kdy nepoví, že na daný vir mají prášek nebo vakcínu.

Jak tedy vidíte scénáře současné situace?

Je to spíše otázka na ostatní. Jsme pro ně figurky. Osobně jim nevěřím, jsem silně anticovidový, protože se nenaplnily scénáře o velkém počtu zemřelých a nakažených. Pokud však tito lidé mají pravdu, tak jsou bezesporu dobří.

Jak je pro vás velkou komplikací současná situace?

Pouze na vstupenkách z přípravných zápasů a začátku ligy máme přibližně ztrátu půl milionu korun. Čísla jsou šílená. Spěje to k tomu, že sport jako takový zkrachuje a mládež přestane fungovat. Lidé, kteří jsou u moci, nemají pravdu téměř v ničem. Bohužel taková je celá Evropa a svět. Není to jen u nás.

Co říkáte na potenciální odložení zápasů o čtrnáct dní?

Uvidíme, je to pro nás stále čerstvé. Možná všichni u nás dostaneme koronavirus a půjdeme do karantény.

A co se týče vašeho klubu Máte vlastní iniciativu o přeložení utkání o čtrnáct dní?

Osobně si nemyslím, že by se vše mělo vyřešit za dva týdny. Je nesmysl, že za takovou dobu to bude jiné. Vše se bude prodlužovat a protahovat. Otázkou je, zda to má smysl to dělat, jestli stát to za nás bude platit. Na druhou stranu lidé tady stále chodit na hokej můžou.