Veškeré dohody posledních dnů v neděli odpoledne přenesli na papír a zástupci všech devíti regionálních celků odpoledne na půdě extraligového klubu ve Zlíně podepsali.

„Cíl je jasný – udržet největší talenty zejména v prvopočátku v našem regionu,“ přeje si manažer mládeže HC Berani Zlín Tomáš Valášek.

Nově nachystaná koncepce spolupráce z pera zástupců Zlína bezpochyby pomůže právě extraligovému klubu Beranů při hledání talentů pro první tým, současně má pro ně vytvořit lepší podmínky.

„Chceme vylepšit systém spolupráce napříč kluby, stejně jako podmínky pro ty nejlepší, aby ještě ve školním věku neodcházeli do konkurenčních klubů mimo náš kraj. Jsme moc rádi, že nám v tomto chtějí pomoci i zástupci kraje a obcí, bez jejichž podpory by to bylo ještě složitější,“ poznamenal Valášek, hlavní iniciátor memoranda.