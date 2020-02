„Je důležité, abychom góly dávali v důležitých chvílích zápasu, kdy o něco půjde,“ je si vědom 25letý Dostálek, který k 16 gólům přidal ještě deset asistencí.

Berete zbývajících sedm zápasů jako přípravu na play-off?

Ano, řekli jsme si, že k němu budeme směřovat, už se na něj chystáme. Zápasy se snažíme hrát trochu jinak a chystat se na hlavní část sezony, která přijde.

Co proti Přerovu rozhodlo?

První třetina, kdy jsme dostali dva góly, výkon nebyl ideální. Po našem vstřeleném gólu jsme zase hned inkasovali na 1:3, což je hlavní příčina, že jsme už zápas nedokázali dohnat.

Jak vůbec berete jako rodák a odchovanec z Přerova vzájemné zápasy? Je to stále pikantní záležitost?

Proti Přerovu už hraji třetím, čtvrtým rokem. Už mi přijde jako normální soupeř, byť pořád je to něčím zvláštní. Stále tam některé kluky znám. Působil jsem tam dlouho a vždycky je to pikantnější. Víc se tím nezaobírám.

Ale hecování během zápasu probíhá, ne?

Během zápasu určitě, vždy se nějak pošpičkujeme. S některými i přes esemesky, nebo zprávy. Ale není to tak horké. Kdybychom jsme je měli v play-off, bylo by to o to větší.

Přál byste si Zubry jako soupeře do play-off?

Asi nejsme takoví, že bychom se dívali a vybírali si. Jelikož máme nějaké cíle a chceme se dostat co nejdál, na soupeře se dívat nebudeme. Koho dostaneme, toho budeme chtít porazit. Chceme jít co nejdál a neřešíme, přes koho.

Takže neustupujete z předsezonních cílů, ačkoliv lepší než třetí už být nemůžete?

Cíle jsou pořád stejné, ty se nemění. Jestli budeme druzí nebo třetí, nemáme ve svých rukou. Ale čtvrtfinále i semifinále si chceme uhrát. Jestli skončíme třetí, budeme zřejmě začínat od semifinále venku. Ale play-off je specifická soutěž a i na ledě soupeřů můžeme uhrát jeden, ne-li dva zápasy. Může se to povést a jet domů s tím, že to doma ukončíme. Ale to jsou pořád spekulace. Play-off je v tomto zvláštní v tom, že můžeme začínat venku a i tak sérii vyhrát.

Dal jste Přerovu svůj 16 gól sezony a jste s Davidem Tůmou nejlepší střelec týmu. Z osobního hlediska můžete být spokojený?

Vždycky to může být lepší. Spokojenost asi malinká je, ale není to nejlepší, co by mohlo být. Hlavní bude play-off. Abychom my, co jsme tady od gólů, je opravdu dávali. A je důležité, abychom je stříleli v důležitých chvílích, kdy o něco půjde.

Vyhráli jste jen jednou za posledních pět a třikrát za posledních deset zápasů. Kde je problém, že vám to stále nešlape jak má?

Nevím, kde hledat příčinu. Vždycky je nějaká série výher i proher. Možná nám někteří soupeři nesedí, pak se nabalí víc zápasů za sebou a snažíme se sérii urvat. Uděláme drobné chyby v obraně, při naší smůle je soupeř dokáže hned potrestat. Proti soupeřům jako jsou Přerov, Havířov se prosazuje velmi těžko. Mají založenou hru z obrany a pro nás je těžké si vytvořit šest, sedm tutovek a ještě v těch šancí být chladnokrevný a proměnit je. Zakončení a góly nám chybí. Zápasy pak rozhodují maličkosti v naší defenzivě a zmiňovaná produktivita.

Výrazně negativní bilanci máte se suverénními Českými Budějovicemi, se kterými jste prohráli všech pět vzájemných zápasů sezony. Čím vám tolik dominantní tým základní části soutěže nesvědčí?

Poslední zápas v Budějovicích jsme si i sami dokázali, že s nimi můžeme hrát vyrovnané zápasy. Až na jeden, který skončil 0:5, jsme ve všech byli vyrovnaným soupeřem. Budějovice akorát dokázaly využit své přesilovky. Naopak nás v nich už od začátku sezony tlačí obrovsky bota. My si jimi nedokážeme pomoct, Motor dostane čtyři, pět početních výhod a dají nám z nich tři góly. Těžko se pak reaguje a hraje.

Pak je to i hodně o pohodě, kterou mají, že?

Jasně, mají obrovský náskok, herní pohodu a je to na nich vidět. Dokážou otáčet zápasy. Je to o tom, že máte sebevědomí a tím pádem se hraje jinak, než týmům, co se perou o druhé, třetí místo. Na to se nechceme vymlouvat, ale klid mají větší. Přijde však play-off a všechno může být jinak. Uvidíme, jak to dopadne, ale my chceme co nejdál.

Nyní vás čekají Litoměřice. Berete už jako povinnost vyhrát, abyste se naladili na play-off a ještě před ním udělali vítěznou sérii?

My jdeme každý zápas vyhrát! Nikdo nejde s hlavou na porážku. Půjdeme si od první minuty pro tři body. Pak máme těžký zápas v Chomutově a těžkou cestu. Tam to platí dvojnásob. Čtyři z pěti zápasů hrajeme doma, což je pro nás lepší. Můžeme se před vyřazovacími boji dobře naladit.