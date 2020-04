Rožnovská útočná opora Filip Vyvíjal si alespoň spravil chuť na Utkání hvězd. „Každý klub nominoval čtyři hráče a jsem rád, že jsem si mezi elitou soutěže mohl zahrát. Účastnil jsem se dovednostní soutěže přesnosti střelby, kdy nám dali organizátoři do branky čtyři otvory a já jsem trefil dva,“ říká Filip Vyvíjal. „Dále se soutěžili v rychlosti bruslení, tvrdosti střelby a nájezdech,“ dodává.

Rožnovská hokejová sezona nedopadla dobře. „Stihli jsme sezonu dohrát. V základní části jsme sehráli 27 zápasů a šest z nich vyhráli. Bodově a výsledkově to byla nejhorší sezona za posledních pět let. Nedostali jsme se do play – off. Přesto vidím jednu naději. Po výměně trenérů, kdy Fojtíka nahradil Fojtů, jsme se lépe scházeli, lépe trénovali a výsledky se dostavily, když jsme vyhráli v Karviné a doma pokořili Orlovou. Pokud by to takto pokračovalo, mohla by být příští sezona lepší,“ věří Filip Vyvíjal.

Rožnov nakonec skončil poslední s šestibodovou ztrátou na devátý Horní Benešov. „Měli jsme v průběhu soutěže na ně tři body ztrátu, ale oni si pomohli kontumačním vítězstvím nad Českým Těšínem. Český Těšín byl velmi zajímavým týmem. Během základní části se propadlo až na sedmou pozici, aby se po uzdravení velmi kvalitních hráčů probojovali do finále proti suverénní Studence, která vyhrála základní část o 26 bodů. V tom finále vedl Český Těšín 2:0 na zápasy, než udeřila pandemie koronaviru. Asi by soutěž vyhráli,“ říká Filip Vyvíjal, který běžně v tomto čase hraje velký fotbal v 1. B třídě za Dolní Bečvu, ale ani tam se nemůže sportovat, a tak mu nezbývá než se držet ve fyzické kondici individuálně.