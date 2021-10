„Odvedl perfektní práci. Čaroval a chytil několik čistých gólů," zářil slovenský kouč po úvodní venkovní výhře Valachů. 19letý gólman proti Jestřábům celkově musel čelit 35 pokusům domácím, za svá záda přitom pustil jedinou střelu.

Hosté po 36 minutách duelu díky trefám Ondračky a Březiny vedli 2:0. O výsledku však stále rozhodnuto nebylo. Zvláště ve chvíli, kdy Prostějov ve 43. minutě zápasu snížil na 1:2. „I když jsme vedli 2:0, tak zápas byl stále vyrovnaný. Myslím si, že ve druhé třetině jsme měli více šancí než domácí a mohli jsme odskočit ještě o víc," litoval Stantien nevyužitých příležitostí svých svěřenců.

„Ve třetí třetině se to otočilo, hlavně tím, že jsme šli třikrát do oslabení. Domácí pak z toho měli tlak prakticky celou třetinu. My jsme ale celkem dobře bránil," oddechl si bývalý legendární útočník, kterému nakonec jistotu vítězství v 58. minutě dodal Luboš Rob.

Jeho svěřenci tak po středečním utkání působí na čtvrtém místě druhé nejvyšší soutěže. Na vedoucí Třebíč i se zápasem k dobru ztrácí dvanáct bodů. V sobotu budou čelit aktuálně třináctému Ústí nad Labem. Na Lapači ho přivítají od 17.00 hodin.