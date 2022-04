Valaši z 45 střeleckých pokusů vstřelili pouze dvě branky. Nebyla to však pouze střelecká efektivita, která se střídačce domácího mančaftu nezdála. „Hráči Jihlavy na můj vkus byli důraznější a efektivnější v osobních soubojích, z toho pramenily jejich brejky a šance," poukázal slovenský kouč na nedostatek, který by do pondělního zápasu rád napravil.

Nedělní večer zvýraznil letošní nešvar Valachů, kteří doplatili na čtyři nezužitkované početní převahy. Poslední z nich měli krátce po vyrovnání na 2:2, pouhé tři vteřiny poté navíc obdrželi třetí branku. „Přesilovky rozhodly," uznal Roman Stantien. „Trápíme se však s nimi celý rok, teď nás to doběhlo."

Fináloví soupeři se v play-off utkali už v uplynulém ročníku Chance ligy, tehdy v semifinále. Valaši po výsledcích 3:4 (samostatné nájezdy), 1:3, 1:2 (samostatné nájezdy) a 1:4 padli 0:4 na zápasy. „Tento duel byl přesný, jako loňská série. Výborně blokují střely, vzadu jsou maximálně obětaví a tvrdí. Šance máme, ale chce je více proměnit. Musí rozhodovat šikovnost, to nám chybělo," uzavřel bývalý výborný útočník.

Druhé finále se hraje už dnes, na Lapači se začíná v 17.30 hodin.