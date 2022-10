„Z naší strany to byl průměrný výkon. Myslím si, že proti takovému soupeři jako je Jihlava, to nemohlo stačit na vítězství,“ posteskl si lodivod lavičky Valachů Roman Stantien.

Trenérský štáb lídra druhé nejvyšší soutěže poprvé v sezoně do zápasu nenasadil bývalé opory Dukly -brankáře Maxima Žukova ani útočníka Petera Lichance. Mezi obránci chyběl Michal Hryciow.

Domácí se do vedení dostali už po pěti minutách, za hosty ve druhém dějství třetí brankou v sezoně srovnal Sihvonen. Ke konci prostřední části se ale Jihlava radovala podruhé, čímž i stanovila konečný stav.

„Dobrý výkon podal brankář Sachr. (David Sachr – pozn. red.) Jihlava byla bojovnější, a to jí zdobí celou sezonu. Mají tam zkušené hráče, kteří si to umí usměrnit. My si nedáme ani tři přesné nahrávka,“ trápilo hlavního trenéra Vsetína.

Chance liga pokračuje už v sobotu, valašský tým znovu bude hrát venku. Tentokrát až na ledě osmého Sokolova.

Chance liga, 6. kolo

HC Dukla Jihlava – VHK ROBE Vsetín 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Beránek (Miškář), 38. Miškář (Haman) – 26. Sihvonen (Říha, Berger)

HC Dukla Jihlava: Neužil (Wolf) – Bilčík, Mareš, M. Jáchym, F. Kočí, Kowalczyk, Haman, Dundáček – Čachotský (A), Skořepa (C), Pořízek – Beránek, Miškář, Šik – Harkabus (A), Seman, Fronk – Cachnín, Juda, V. Brož.

VHK ROBE Vsetín: Sachr (Žukov) – Smetana (A), Ondračka, O. Němec (A), Kajínek, Jenáček, Říha, Voženílek – Jenyš, Jonák (C), Hořanský – Klímek, Klhůfek, Rob – Berger, Přikryl, Sihvonen – Vítek, Berzinš, Š. Bláha.