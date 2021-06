Příprava na nadcházející sezonu Chance ligy byla zahájena úvodní květnové pondělí. Po „nutném zlu“ hráči v čerevenci před pravidelným nájezdem na led dostanou dva týdny volna. Dříve přitom byli zvyklí regenerovat o sedm dní déle. „Tři týdny volna v přípravě jsou hodně. Nyní jsme hráčům prakticky dali čtyřdenní oddech, nabíháme tak na další cyklus,“ přiblížil 56letý kouč.

Mužstvo víceméně během přípravy trénuje kompletní. „Akorát Hořa (Adam Hořanský – pozn. red.) ještě doléčuje koleno, na ledě tak s námi dosud nebyl. Počítáme, že za dva týdny by měl být v pořádku. Další kluci žádné problémy nemají, zatím je vše dobré. Pokud se už něco objevilo, tak využili náhradní trénink na kole nebo v posilovně.“

Valašský klub po předchozím ročníku druhé nejvyšší soutěže opustilo osm borců, mezi nimi také obránci Tomáš Kudělka, Jan Bartko nebo produktivní útočníci Sebastian Gorčík a Antonín Pechanec. Prioritou zůstává příchod elitního centra. „Termín jsme si však nestanovili. Musíme najít to, co hledáme, nic nechceme unáhlit, abychom neudělali kopanec,“ uvědomuje si slovenský trenér.

Poohlížet by se Valaši chtěli v extralize i Chance lize. Vedle pozice centra je reálný také další posílení mezi forvardy. „Na konkrétní post či zaměření to ale není,“ informoval Stantien.

Ve hře byla možnost příchodu ještě loňského Berana Jiřího Ondráčka. „Není to ortodoxní centr, z daného důvodu jeho potenciální angažmá pravděpodobně padlo. Na post, jaký zastupuje, máme dost hráčů. Požadavky navíc nejsou minimální, musíme brát i ohled na výšku kontraktu.“

V kádru Vsetína momentálně figurují tři brankář – David Gába, jeho jmenovec Sachr a Jakub Málek. Posledně jmenovaný byl spojovaný s odchodem z klubu, na konci dubna nakonec prodloužil kontrakt. Zda skutečně setrvá, napoví až první prázdninový měsíc, kdy je na programu draft NHL. „Jestli by ho někdo nahradil? Zatím to necháváme otevřené. Stále se spíše jedná o spekulaci. Budeme to řešit, až situace případně nastane,“ nehodlá se danou otázkou zabývat Roman Stantien.

Vsetínští se po sezoně naopak zabývali situací zkušeného kapitána Tomáše Kudělky. 34letý obránce v klubu nakonec skončil, od příští sezony bude hrát ve francouzské nejvyšší soutěži. „Od Kuděla se možná čekalo ještě trochu více, ale splnil, co jsme si od něj slibovali. Po sezoně jsme si spolu sedli, i s asistenty, Radimem Tesaříkem nebo Danielem Tobolou. Změna mu prospěje,“ uzavírá legenda vsetínského hokeje.