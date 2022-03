Stantien: Kdybychom prohráli, celá sezona by přišla vniveč

Pokýval hlavou a jednoznačně přiznal, jak moc si oddechl. „Už dříve jsem říkal, že první kolo bude nejtěžší. První cíl jsme splnili, dále se budeme ještě zlepšovat. Kdybychom prohráli, celá sezonní práce by vyšla vniveč. Hodně by nás to mrzelo,“ připustil Roman Stantien na pozápasové tiskové konferenci po postupu Vsetína do semifinále Chance ligy.

Hlavní kouč Valachů Roman Stantien. | Foto: Patrik Žák

Valaši od začátku probíhajícího ročníku patří k hlavním adeptům na výhru ve druhé nejvyšší hokejové soutěži. Bývalý výborný útočník to však tak úplně necítí. „Některá mužstva mají ještě lepší týmy než my,“ míní Stantien. Jeho svěřenci po základní části skončili na druhé pozici, zatímco Slavia Praha se do čtvrtfinále probila přes předkolo. Série přesto dospěla do posledního pátého duelu, ve kterém vsetínští nezaváhali. „Slavia po celý zápas hrála výborně, v úvodní třetině byla lepší. Vstřelili jsme však tři branky,“ poukázal na dvě trefy kapitána Jonáka, k němuž se přidal Pitule. Letošní rekordní návštěva a postup! Vsetín po obratu v sérii čeká seminále „Celkově jsme skvěle hráli vzadu, co jsme pokazili, to chytil Málkič (Jakub Málek – pozn. red.). Kluci předvedli parádní kolektivní výkon. V mužstvu je velká síla. Na klucích bylo vidět, že si věří, že si jdou za postupem,“ vyzdvihl slovenský kouč týmového ducha Valachů. Nebyl by to však letošní Vsetín, aby ho neprovázely absence v sestavě. Pouze do jediného zápasu vyřazovacích bojů zasáhl zkušený bek Štach, absentoval také Buchta. „Teď v posledním utkání snad čtyři kluci hráli se sebezapřením. Zabrali hráči, na které tolik nespoléháme. O tom je ale play-off – jak je silná lavička, tak je silný mančaft.“ Po deseti letech vyloučen. Co házenkáře Miku vytočilo? A na co se těší? Hokejisté Vsetína se v semifinále střetnou s osmým týmem základní části Prostějovem, který po úspěšném předkole s Kolínem ve čtvrtfinále překvapil Litoměřice. „Prostějov hraje velmi dobře. I naše letošní vzájemné zápasy jsme urvali v závěru nebo prodloužení,“ upozornil Stantien na sílu nadcházejícího soupeře. Úvodní střetnutí jsou na programu na Lapači. V neděli se začíná v 17.00 hodin, v pondělí o půl hodiny později.