Vsetín před sezonou mimo jiné posílili navrátilci Jonák s Robem, stejně jako novicové v zadních řadách Buchta a Říha. Tito dva beci však ve 48 kolech Chance ligy dohromady odehráli jen 47 zápasů. „Některé posily se právě potýkaly se zraněními. V průběhu sezony poté přišel obránce Jerofejevs (Aleksandrs Jerofejevs - pozn. red.), u kterého skvěle vyšly predikce. Výborným doplněním byl například i Pšurka (Roman Pšurný – pozn. red.),“ chválí Stantien.

OBRAZEM. Bobři se znovu ujali vedení. Takto vypadala druhá výhra proti Opavě

Během sezony vás netrápila zranění, ale i přesilovky a útočné fauly…

Přesilovky nám globálně nevycházely, snad až v posledním zápase. Na útočné fauly dáváme velký apel, je to spíše u neuvědomění svého počinu a neuváženosti. Není to však nic, co by se nedalo odstranit. Kluci o tom ví, dlouho jsme na to poukazovali. Věřím, že v play-off obě záležitosti zlepšíme.

Základní část se sedmibodovým náskokem ovládly Litoměřice. Co říkáte na jejich počínání?

Byly pro mě velkým překvapením základní části. Nepočítal jsem s tím, že budou mít takovou šňůru vítězství (od 27. listopadu do 15. ledna 15 výher v řadě, sérii zastavil právě Vsetín – pozn. red.). V průběhu sezony však hrály výborné, vše jim fungovalo, jak mělo. Zaslouženě vyhrály.

Skvěle se také dařilo Třebíč, která dokonce vévodila tabulce. Nakonec skončila třetí…

Rovněž Třebíč mě mile překvapila. Kádr má doplněný hráči z extraligy, v týmu si skvěle kolektivně pomáhali, hráli bojovně, což ukazovali také v zápasech proti nám.

Kanadské bodování základní části podruhé v kariéře ovládl Luboš Rob…

Je výborné, že v týmu máme takového hráče, že dokázal zopakovat předchozí výkony. Snad se mu bude dařit jako doposud. S Víťou Jonákem hráli skvěle celou sezonu, dobře se znají, vyhoví si. Dobře jim poté sekundoval Pšurka. Klapalo jim to.

PODÍVEJTE SE. Spanilá jízda házenkářů Zubří, doma roznesli mistra

Disponujete výbornou brankářskou dvojicí Gába, Málek. Máte už jasno o jedničce pro play-off?

Máme to nějak nachystané, nerad bych to ale teď zveřejňoval. Navíc při našich letošních zraněních…Klidně se může stát, že se nám někdo zraní při rozcvičce.

David Gába kvůli zraněním letos odchytal pouze 10 zápasů. Formu si však přichystal skvělou, že?

Byl dlouho zraněný. Potřebovali jsme, aby v závěru sezony nastupoval. Jeho forma graduje, což je velmi pozitivní.

Ve čtvrtek začínáte čtvrtfinále play-off. Narazíte na jednoho z předkola Prostějov, Slavia Praha, Kolín nebo Frýdek-Místek. Jaké soupeře byste si přáli?

Celý ročník ukazoval, jak je vyrovnaný. Ukazuje to i na výsledky Litoměřic a Třebíče, oba týmy prohrávaly s tabulkově slabšími soupeři. O předkolo play-off se navíc bojovalo až do posledních kol. Žádný tip tak nemáme. Kdo nám padne, na toho se co nejlépe připravíme.

OBRAZEM: Vyrovnali, nakonec padli. Bobři proti Opavě neodskočili

Brankářskou dvojici doplňuje David Sachr, který pravidelně nastupoval za Valašské Meziříčí. Ze tří zápasů semifinále II. ligy navíc vychytal dvě nuly…

Musíme mít nachystaného i dalšího brankáře. Při zranění Gábiče kryl záda Málkovi, když dostal šanci, tak nás překvapil. Potvrdil vzestup. Máme se o koho opřít.

V uplynulé sezoně jste trénoval s Lubošem Jenáček. Ten přešel k juniorce Zlína, na podzim převzal extraligové "A". Jak jste sledoval jeho počínání?

Určitě jsme ho sledovali. A měl to velmi těžké. Nastupoval s obrovskou ztrátou, odvedl však dobrou práci. S mužstvem získal hodně bodů, měl i období, kdy to vypadalo, že by se z toho mohli vyhrabat. Svoji práci zastává skvěle.