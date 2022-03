Stantien: Fanoušci jsou další div světa, fenomén Vsetína

Překonal výsledek z loňské sezony. Zatímco v uplynulém ročníku druhé nejvyšší soutěže dovedl hokejisty Vsetína „pouze“ do semifinále Chance ligy, teď už Roman Stantien se svým mužstvem postoupil do finále. A rozhodně to nemusí být konečná.

Hlavní kouč Vsetína Roman Stantien. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Na Valašsku totiž budou chtít odčinit loňské vyřazení s Duklou Jihlava, která tehdy svému soupeři ve čtyřech zápasech nedovolila jediný dílčí úspěch. „Každý rok je ale jiný,“ ví dobře Stantien. „Jihlavu jsem před začátkem sezony tipoval jako jednoho z favoritů soutěže i celého play-off. I když jim odešlo několik hráčů do extraligy, tak delší dobu předvádí výborné výkony. Drží si svoji kvalitu. Potvrzovala to i v našich letošních vzájemných zápasech,“ vzpomenul slovenský trenér lepší bilanci mužstva z Vysočiny 2:1 na utkání. Obě výhry Dukly přišly na jejím stadionu, Valaši naopak zvládli jediné vzájemné utkání na Lapači. Mužstva si tak před vlastními diváky uchovala stoprocentní bilanci. OBRAZEM: Vsetín postoupil do finále Chance ligy! Prostějovu znovu nadělil 8 gólů Vsetín v základní části skončil na druhém místě (97 bodů), Jihlava se ziskem 92 bodů uzavřela TOP 4. Svěřenci Romana Stantiena tak díky lepšímu postavení zahájí nedělní a pondělní finále na domácím stadionu. Už během semifinálových duelů si cestu na Lapač v průměru našlo 3 850 nadšenců. „Zdejší fanoušci jsou další div světa,“ pousmál se Stantien. „I když si kolikrát myslíte, že v sobě nemáte žádné síly, tak před nimi je dokážete ještě vydolovat. Jsou s námi doma i venku, ženou nás dopředu. Jsou fenoménem tohoto města,“ zdůraznil bývalý výborný útočník, který ve Vsetíně odehrál dvanáct sezon. PODÍVEJTE SE! Házenkáři Zubří mají postupový mečbol. Doma kralovali! Hokejisté Vsetína po konci základní části v průběhu osmnácti dní absolvovali deset zápasů play-off. (pět proti Slavii Praha, pět proti Prostějovu) Nyní budou mít menší oddech, další utkání odehrají po šesti dnech zápasové pauzy. Podle Stantiena je potřeba ji pořádně využít. „Kluci dostanou trochu volna, aby se odreagovali, vyčistili hlavu, popřípadě doléčili zranění. Na natrénování není tolik prostoru, spíše jde o taktické věci,“ nastínil 57letý kouč. Valaši mohli mít volno už nadobro, ve čtvrtém zápase čtvrtfinále na ledě Slavie Praha byli jediný gól od vyřazení. Klímek ovšem zařídil důležitou výhru v prodloužení, od té doby je Vsetín téměř k nezastavení. „Na Slavii jsme měli hodně zraněných hráčů, ukázala se však silná lavička. Některé mužstvo by možná zlomilo, že takoví hráči nehrají a vypadnou ze sestavy. V týmu však naopak byla energie a síla. Věřili jsme, že to urveme, což se podařilo,“ těší Romana Stantiena.