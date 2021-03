Do sestavy Valachů se vrátil Roman Vlach, naopak vypadla plzeňská dvojice Filip Přikryl, Martin Lang. V premiérovém zápase play-off se objevil Jakub Málek, který hned vychytal čisté konto.

„Byl to bojovný zápas, opravdu spíš boj než hokej,“ poukázal hlavní trenér Vsetína Roman Stantien na vyhrocené utkání, ve kterém padlo celkem 89 trestných minut, přičemž hned 37 z nich za hrubost, nesportovní chování a sekání obdržel domácí Martin Heřman.

Valaši do utkání vstoupili výborně. Na konci třetí minuty navrátilec Roman Vlach ještě v podřepu přihrál na Adama Zemana, který střelou z první prostřelil brankáře Vrchlabí Jakuba Soukupa. Na vteřinu přesně to vyšlo tak, že gól byl ještě započítaný do úspěšné přesilové hry.

Hosté si v dalších dvou třetinách vypracovali několik zajímavých příležitosti, do dvoubrankového vedení však odskočili zkraje závěrečného dějství. A znovu u toho byla stejná dvojice. Vlach ještě na Soukupa nevyzrál, k puku se však dostal Zeman, který si trpělivě počkal a i se štěstím střelou švihem překonal hostujícího gólmana.

Necelou minutu poté se hokejisté Vsetína dostali k dvojnásobné přesilové hře, která však za 52 vteřin po podrážení Jana Bergera skončila. V sedmi hráčích na ledě mohl hattrick dokonat Zeman, jehož zastavila tyčka.

Jelikož Valaši v závěru nevyužili další zkrácenou početní převahu a Vrchlabí se na gól nevzmohlo, Vsetínu se podařila srovnat série na 1:1 na zápasy.

„Stále se trápíme v přesilových hrách, mohli jsme rozhodnout už ve 2. třetině. Naši kluci se však dokázali srovnat s nepříjemnou hrou soupeře a důležité je pro nás vítězství,“ cení si Stantien remízového stavu před návratem na Valašsko.

Další zápasy série jsou na programu v úterý a ve středu – na Lapači se vždy začíná od 17.30 hodin.

2. zápas čtvrtfinále play-off

HC Stadion Vrchlabí – VHK ROBE Vsetín 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), stav série 1:1

Branky a nahrávky: 3. A. Zeman (R. Vlach), 42. A. Zeman

Střely na branku: 21:44. Vyloučení: 14:13. Trestné minuty: 63:26. Využití: 0:1.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Linhart (A), Oliva, Kajínek, Niko, Kynčl, Jirků (C), T. Jelínek – Heřman, Matýs, Nouza (A) – Koffer, Chalupa, Machač – Hozák, Urban, Mrňa – F. Moník, Chrtek, Zeman.

VHK ROBE Vsetín: Málek (Gába) – Smetana, Ondračka, Hryciow, Š. Jenáček, Kudělka (C), Štach (A), Bartko – Březina, Pechanec, Gorčík – Berger, R. Vlach, A. Zeman – R. Půček, Kucharczyk (A), Klímek – Hořanský, Babka, Vítek.

DALŠÍ VÝSLEDKY:

Přerov – Poruba 2:5 (0:2, 2:1, 0:2), stav série 0:2

Jihlava – Litoměřice 1:4 (1:1, 0:0, 1:3), stav série 1:1

Kladno – Slavia Praha 2:1 pp. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0), stav série 2:0