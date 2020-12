„Brzdilo nás neproměňování šanci, dobré nebyly ani přesilové hry. Potýkali jsme se s velkým počtem vyloučených hráčů. Vše spíše pramenilo z přemotivování, moc jsme chtěli, vznikaly z toho fauly v útočném pásmu. Chvílemi to bylo až na hranici hlouposti,“ mrzí Srdínka.

Na Lapači jste přitom až na porážku s Jihlavou sbírali vítězství…

Troufnu si říct, že jsme proti ní hráli vyrovnaný hokej. Dokonce jsme možná měli lepší pohyb. Ale bohužel nás trápila špatná koncovka. Hodně se nadřeme na góly. Poslední utkání před pauzou (Vsetín vyhrál v Prostějově 2:1 po prodloužení – pozn. red.) jsme odehráli jeden z lepších venkovních zápasů, vytvořili jsme si velký tlak. Znovu tam ale byla vyloučení. Ke vší úctě k soupeři, vzhledem k šancím měli vyhrát už v základní hrací době. Zápas nám po herní stránce vycházel.

Budete vzhledem k produktivitě hledat nové posily? Do Kladna by se navíc měl vrátit Patrik Machač…

O tomto tématu diskutujeme, je to ale o finančních prostředcích. Před sezonou došlo k velkým škrtům v rozpočtu. Fanoušci navíc nemůžou na zimní stadion, což je pro Vsetín obrovská ztráta.

Finanční situace tak není taková, abychom si mohli dovolit extra hráče. Ti, kteří by mohli být velkým přínosem, už budou podepsaní. Pochybuji o tom, že by se kluby zbavily hráčů, kteří mají určitou výkonnost. Kdo je na volné noze, tak je spíše po vleklém zranění.

Zmínil jste velký počet vyloučených hráčů. Váš asistent Luboš Jenáček dokonce mluvil o pokutách…

Zabýváme se tím. K něčemu jsme sáhli, nebudu však ventilovat, k jakým krokům. Spíš to bylo v rámci kabiny, aby si kluci něco uvědomili. Nic od vedení, že by klukům bralo peníze. Po Prostějově jsme něco nastavili. Byl to zápas, který jsme měli dobře rozehraný, vítězství jsme však mohli ztratit.

Jak tedy celkově hodnotíte dosavadní působení ve Vsetíně?

Když jsme na začátku sezony začali hrát dobrý hokej a udělali úspěšnou sérii zápasů, tak nám onemocněla velká část mančaftu. Šli jsme do karantény. Poté se dostavilo rozhodnutí vlády a soutěž byla přerušena.

Přibližně sedm týdnů jsme nehráli zápasy, určitou dobu jsme k dispozici neměli ani led. Věnovali jsme se suché přípravě a poté začali znovu hrát a dostávat se do toho. Největší kámen úrazu byly právě výsledky na venkovních kluzištích.

Momentálně máte tři vyrovnané brankáře. Kdo je pro vás aktuální jedničkou?

Danou otázku řešíme podle aktuální formy jednotlivých brankářů. V poslední době se dařilo Kubovi Málkovi, tak do branky chodil on. Uvidíme, koho pošleme do dalšího utkání.

A co se týká vytížení mladého Davida Sachra?

Teď je to komplikované. Vzhledem k tomu, že se nehraje druhá liga, tak je nereálné jej někam poslat. Týká se to však i dalších kluků, kteří měli menší ice time. Na to je druhá liga ideální. Bohužel ale nemůžeme. Musí tak makat. Dávat si navíc, aby neztratili. Stejného je to právě u Sachyho.

Pokud se dostaneme k vám osobně. Angažmá ve Vsetíně je pro vás premiérou v roli hlavního kouče, předtím jste vykonával pozici asistenta trenéra ve Slavii Praha. Jak velká změna to pro vás byla?

Na Slavii jsme funkce měli rozdělené, navíc jsem měl na starosti obránce. Tady to máme rozdělené s Lubošem Jenáčkem, Romanem Pešoutem a Tomášem Frolem. Jsme jeden tým a s kluky se shodujeme. Musím mít hlavní slovo v tom smyslu, že jako hlavní trenér nesu zodpovědnost. Oproti Slavii to však pro mě velká změna není.

Fanoušci na Vsetíně čekají hodně. Cítíte někdy od nich tlak?

Je v naprostém pořádku, že fanoušky neúspěchy mrzí. Mám to úplně stejně. Jakákoliv prohra mi rozhodně není lhostejná. Chceme vyhrávat právě pro ně. Mám velkou radost, že tím žijí. Musí pro ně být těžké, když nemůžou být na zimáku, alespoň mají možnost sledovat utkání z různých kanálů. Je hodně fanoušků, kteří nám píšou, jejich podporu obrovsky vnímáme. Chápu a respektuji, když je někdo naštvaný. Snažíme se však hrát a dělat to nejlépe, jak to jde. Je to sport a pokaždé se nedaří.

Už jako hráč jsem byl zvyklý na velký tlak ze strany diváků i vedení. Jsem emotivní člověk a mám touhu vyhrávat. Hodně mě to naplňuje. Kdybych to nedělal, tak bych se snad zbláznil. (s úsměvem) Chyběl by mi adrenalin.

Zároveň mě mrzí, že s fanoušky nemůžeme zažívat euforii při vítězných zápasech. Jsem však rád, že jsem nabídku dostal.

Ještě před Štědrým dnem proběhly spekulace o tom, že zástupci APK nechtějí, aby vítěz první ligy postoupil do extraligy. Slyšel jste o tom? Co na to případně říkáte?

Něco jsem zaslechl, podrobné informace o tom ale nemám. Pro kluby, které jsou v Chance a chtěly by dříve či později postoupit, by to určitě byla škoda. Už takhle jsou obrovské problémy shánět peníze. Když se mančaftům vezme možnost postupu do extraligy, ublíží jim to po finanční stránce.

A také v rámci motivace…

Motivace hrát extraligu je obrovská. Fanoušci tady jsou po hokeji hladoví. Když jsem se na Vsetín vracel, tak jsem se těšil, že si užiji prostředí, které jsem si jako hráč pamatoval. Kulisa byla nádherná. I soupeř rád hraje na vyprodaném staďáku. Dostane ze sebe energii a vybičuje se k lepšímu výkonu.