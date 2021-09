„Po zápase v Šumperku jsme hráčům důrazně museli vysvětlit, že nemávnou kouzelným proutkem a přepnou do módu mistráků. Na výkony musí navázat, musí je udržet," je přesvědčený Srdínko.

V přípravě jste čtyřikrát zvítězili, třikrát prohráli, jednou remízovali. Jak jste spokojeni?

Výsledky nebyly úplně dle představ. Celou dobu jsme se však potýkali s velkou marodkou. Nedařilo se nám hrát v sestavě, v jaké jsme si představovali. V generálce na ligu proti Trenčínu to však už vypadalo velice dobře, podali jsme jeden z nejlepších výkonů přípravy.

Jedna věc však je příprava, druhá sezona. A ta letos bude velmi vyrovnaná, hodně napínavá. Bude sestupovat hodně týmů, všechny se kvůli tomu snažily napěchovat kádr. Bude to náročné. Netroufám si odhadnout, kdo by vůbec mohl být slabším soupeřem.

Cítíte, že výkony mužstva šly nahoru?

Určitě ano. Mužstvu vysvětlujete chyby, stejně jako herní systém, jakým se chcete prezentovat. Postupem času nastává méně a méně chyb. Samozřejmě jsme měli zápasy, kdy jsme museli zvýšit hlas. Kluci tomu nedali to, co jsme chtěli. Třeba v Šumperku. I když jsme tam odjeli v okleštěné sestavě, tak ke vší úctě k soupeři náš výkon nebyl dobrý. Razíme tady heslo, že se může prohrát, ale musí se tam nechat srdce, aby se ze zápasu mohlo odejít se vztyčenou hlavou. Hráčům jsme důrazně museli vysvětlit, že nemávnou kouzelným proutkem a přepnou do módu mistráků. Na výkony musí navázat, musí je udržet.

Když jsme u Šumperku. Loni po restartu jste tam padli 2:6. Teď v přípravě u nich prohráli a doma zápas dovedli do nájezdů…

Šumperk hodně obměnil kádr. Co se týče zápasu na Lapači, tak jsme ho měli výborně rozehraný, předvedli výborné nasazení. Byly tam však momenty, kdy jsme udělali individuální chyby, přičemž některé pramenily z lehkovážnosti. Nebo jsme nedohráli souboj a z toho vznikaly chyby. Soupeř to dokázal potrestat. Přišlo to však v pravou chvíli, klukům jsme sestříhali videa, aby to viděli a neopakovali – mohlo by se taky stát, že jednou udělá ten, podruhé ten. Upozorňovali jsme na to, abychom takhle dobře rozehraný zápas neztráceli.

Několikrát před začátkem či na konci třetiny jste obdrželi branku. Plyne to právě z lehkovážnosti?

Přesně tak. Ne všechny branky však vždy padají po podcenění. Hokej je hra chyb. Může se stát, že někdo prohraje souboj nebo někdo dobře vystřelí a gólman na to nedosáhne. Každopádně je pravda, že bychom měli mít pohlídané vstupy do utkání, stejně jako do začátky a konce třetin.

Na začátku přípravy vás trápila koncovka. V posledních dvou zápasech jste vstřelil osm branek. Panuje už tedy spokojenost?

Je pravda, že na branky jsme se hodně napracovali. Zjistíme to však až během sezony, respektive po sezoně. (s úsměvem) Všechny mančafty disponují výbornými gólmany, hodně budou bránit. Čeká nás velmi vyrovnaná soutěž, rozhodovat budou maličkosti. Důležité je, abychom se během utkání vyvarovali chybám a výpadkům.

Co kádr? Bude beze změn?

Kádr by měl být takový, jaký máme. Může se však ještě stát, že dojde k nepatrné změně.