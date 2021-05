Od vyřazení ze semifinále Chance ligy uběhly necelé čtyři týdny. Toto pondělí se Valaši v pozměněném složení sešli, aby odstartovali nepopulární suchou přípravu. „Hráče se do toho znovu snažíme dostat. Věříme, že jsou profíci a v rámci možností se po dobu dovolené připravovali. Že tedy měli i aktivní pohyb a ne jenom odpočívali."

Jak prozatím vypadá letošní příprava?

Příprava jako taková se praktiky moc neliší. Je potřeba začít s lehčími váhami, postupně projet všechny svalové skupiny. Navíc zas máte jiný pohyb než přímo na ledě. Po samotném tréninku je rovněž důležitá regenerace a aktivní protažení.

V jakém stavu se hráči dostavili v pondělí na začátek přípravy?

Teprve je postupně testujeme. Nikdo však nepřišel tak, že bychom řekli: „Začni se sebou něco dělat." Kluci jsou pracovití, sami dobře ví, čeho chtějí dosáhnout. Máme tady hráče, kteří se do toho dostávají po zranění – ať už jde o Adam Hořanského nebo Dana Klímka. Oba v rámci možností mají upravené tréninky. Jinak se do přípravy zapojují všichni hráči.

Jaký je celkový plán přípravy?

Určitým způsobem ho prozatím vytváříme. Suchá příprava by ale měla trvat do konce června. Hráči by poté měli dostat dva až tři týdny volna.

Ve Zlíně hodlají zavést novinku v podobě ledu ve Vyškově. Je něco podobného ve hře i u vás?

Určitě to není tak, že bychom někam extra měli dojíždět. Na zimáku ve Vsetíně se provádějí opravy a v případě, že by se nachladilo, tak bychom v červnu jednou dvakrát týdně chodili na led. Prozatím se však budeme věnovat kondici a nabírat sílu mimo led.

Loni jste byl hlavním trenérem, letos na začátku přípravy působíte jako asistent Romana Stantiena. Mění se pro vás něco?

Řekl bych, že se to pro mě extra neliší. Ohledně přípravy na uplynulou sezonu jsme si s Lubošem Jenáčkem (tehdejším asistentem – pozn. red.) a Tomášem Frolem (kondičním trenérem – pozn. red.) rovněž sedli a připravovali ji společně. Stejným způsobem to provádíme i letos s Romanem Stantienem (hlavním trenérem – pozn. red.) a znovu s Tomášem

Po sezoně z klubu odešel právě váš někdejší asistent Luboš Jenáček. V čem bude těžké ho nahradit?

S Lubošem jsme spolu hrávali, známe se léta, jsme přátelé. V klubu bezpochyby zanechal velkou stopu. Byl to bojovník, srdcař, uměl povzbudit, poradit. Jeho odchod však bereme, jak je. Týmu dal hodně, zažil s ním postup do Chance ligy.

Na začátku května vás oficiálně posílili bývalí útočníci Luboš Rob a Vít Jonák…

Rozhodně očekáváme, že zvýší sílu v útoku, že pomůžou s produktivitou, v loňské sezoně jsme se s ní hodně trápili. Sezona však začíná až v září. Každopádně už teď víme, že bude náročná.

Fanoušci uvítali pokračování 41letého útočníka Radima Kucharczyka. Dříve přitom oznamoval, že sezona 2020/2021 bude definitivně jeho poslední…

Radim se na začátku sezony potýkal s lehčím zraněním, byl takový skeptický. Poté ale ožil a byl pro nás velkým přínosem. Dokázal to také ve formaci s mladými kluky, které usměrňoval, v play-off hráli velice dobře.

A že konec nahlásil v tomto věku? Určitě se nechtěl loučit před prázdným zimákem, komu by také ano. Když by si to navíc vše sedlo, tak by se třeba právě s ním mohl podařit postup do extraligy, což by si určitě také přál.

Udrželi jste stejnou brankářskou trojici, tedy Davida Gábu, Jakuba Málka a Davida Sachra. Poslední jmenovaný však loni odchytal pouze několik minut v jednom zápase…

Ve chvíli, kdy se loni rýsovalo, že by šel do zápasu, nebo na pozici dvojky, tak měl menší problémy se zraněním. Byl to však plnohodnotný gólman týmu, kluky povzbuzoval, fandil.

Minulý ročník se navíc bohužel pořádně nerozjela druhá liga. (Vinou epidemiologické situace bylo odehráno neúplných 5 kol – pozn. red.) Pokud v příští sezoně začne podle plánu, tak si budeme přát, aby z ní byl rozchytaný.

Budete se snažit o variantu, aby případně odešel na hostování do jiného klubu?

Není to úplně jednoduché, nemáme moc kam sáhnout. V juniorských soutěžích se bude sestupovat, mančafty tak budou nabité, gólmana jí sebrat nemůžeme. Třetího brankáře navíc potřebujeme, se dvěma by to pochopitelně bylo špatné.

V klubu zůstává i Jakub Málek. Jak to vypadalo s jeho budoucností?

Kuba měl nějaké nabídky. Chvíli tak panovala nejistota, že jsme nevěděli, jestli u nás zůstane.

Z klubu naopak odchází produktivní obránce Jan Bartko, nebo útočníci Sebastian Gorčík a Antonín Pechanec. Chystají se tak ještě nějaké příchody?

Za Tondu se pokusíme najít adekvátní náhradu v podobě vhodného centra. Konkrétního hráče ale specifikované nemáme. Podle možností a nabídek bychom však ještě chtěli dovést hráče do obrany i útoku. Kádr tak ještě uzavřený nemáme, jsou v něm nějaká okénka.