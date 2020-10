„Kluci měli ze setkání velkou radost, což mě hodně potěšilo. Pro všechny bylo uklidňující, že jsme se opět dostali do kontaktu. Z pohledu koronaviru jsme všichni zdraví a v pořádku,“ oplýval nadšením Srdínko.

Hokejisté Vsetína se v pondělí setkali po téměř třech týdnech od posledního soutěžního zápasu, který na konci září vyhráli v Litoměřicích 4:3.

„Hráči jsou schopni tréninku, začínáme však pozvolna. Prošli si virusem, prodělali určité zdravotní problémy. Byli v karanténě. Netušíme, jak to koho zasáhlo, což zjistíme až v průběhu přípravy. Bude vidět, zda se jednalo o lehčí, nebo složitější průběh,“ nedokáže odhadnout bývalý obránce Valachů.

Karanténa pro vsetínské hokejisty přišla ve chvíli, kdy se dva členové kádru potýkali se zdravotními komplikacemi.

„Vojta Šilhavý je po operaci prstu, Kuba Jenáček schytal ránu pukem a utrpěl zlomeninu čelisti. Vše se nám tak sešlo. Prakticky jsme ale pohromadě,“ těší Srdínka.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je od uplynulé středy nařízeno shromažďování osob maximálně do šesti lidí.

„Pochopitelně ho dodržujeme. V daném počtu trénujeme po skupinkách. Momentální opatření tak splňujeme,“ uvádí hlavní kouč Vsetína.

Ačkoliv jeho svěřenci letos odehráli sedm soutěžních zápasů Chance ligy, musí po povinné karanténě znovu postupovat malými krůčky.

„Zaměřujeme se na rozdýchávání nebo nabírání kyslíku. Kluci přeci jen určitou dobu marodili, nebyli ani na ledě. Musí se dostat do fáze, jako v létě. Běh je odlišný pohyb, takže spíše budou podstupovat pozvolné tratě,“ přibližuje Srdínko.

Příprava by se v určité míře odehrávat v Liptále. „Domluvili jsme se s tamějším starostou, že budeme moci využívat venkovní hřiště, disponují tam krásným areálem. Samozřejmě za předpokladu, pokud nám bude přát přijatelné počasí,“ doufá 46letý trenér.

Příprava ve venkovních prostorech nadále zůstává jedinou, kterou hokejisté Vsetína absolvují. A to i přes skutečnost, že se spekulovalo o potenciálním trénování na ledě na Slovensku.

„Spíše se jednalo pouze o takový nápad. Pořádně jsme ani netušili, jak by to poté probíhalo. Kluci ke všemu museli do karantény, takže v podstatě čtrnáct dní nemohli trénovat. Za chvíli budeme bez ledu už měsíc,“ smutní Srdínko.

O to více si tak přeje, aby se pokud možno uvolnila opatření, která zamezují sportovcům trénovat ve vnitřních prostorách.

„Hodně rád bych byl optimistou, v současné době ale netuším, jak to dopadne. Bylo by ovšem úžasné, kdybychom mohli na led,“ přeje si na závěr Jan Srdínko.