Úvodní třetina zápasu byla dle střeleckých pokusů vyrovnaná, oba týmy vyslaly deset projektilů. „Měli jsme dobrý vstup do utkání. Kdykoliv jsme si začali vytvářet souvislejší tlak, tak jsme udělali faul. Musíme si to vyhodnotit. Velká část byla ve středním i útočném pásmu," poukázal Srdínko na vyloučení Vlacha a Ondačky. Oba fauly nastaly do sedmé minuty duelu.