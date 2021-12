Za domácí ještě skórovali Pšurný s Bergerem, čestný úspěch hostů zaznamenal na konci první třetiny Doktor.

„Výsledek vypadá, že to bylo jednoduché, ale pro nás to byl těžký zápas. Ráno jsme přišli o dva hráče, takže všechno, co jsme měli nacvičené, jsme museli překopat. Pozměnili jsme všechny útočné i přesilovkové formace, i přesto kluci podali bojovný výkon. Pochválit je musím hlavně za pětiminutové oslabení, které rozhodlo o výsledku,“ míní vsetínský trenér Roman Stantien.

Slovenský kouč po souboji s Havířovem vyzvedl především výkon brankáře Sachra. „Podal výborný výkon a velkou měrou přispěl k tomu, že jsme byli úspěšní,“ uvedl Stantien.

Po výhře ale chválil celý mančaft. „Takticky jsme to zvládli dobře. Měli jsme ve hře dobré pasáže, jen škoda, že jsme více nestříleli. Na to, že jsme hráli v takové sestavě, tak to kluci zvládli super,“ těší Stantiena.

Jeho tým zůstal v Chance lize třetí, další zápas sehraje v pondělí 27. prosince ve Frýdku-Místku.

Chance liga, 30. kolo -

VHK ROBE VSETÍN - AZ HEIMSTADEN HAVÍŘOV 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Pšurný (Rob, Hořanský), 26. Berger (Rob, Jonák), 44. Štach (Rob, Jerofejevs), 45. D. Březina (A. Zeman) – 20. J. Doktor (Dostálek, Hudeček). Rozhodčí: Koziol, Květoň – Dědek, Blažek. Vyloučení: 2:3 + Hořanský (VSE) 20 min. Využití: 2:0. Diváci: 1000 (omezená kapacita). Střely na branku: 41:31. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 4:1.

Vsetín: D. Sachr (A. Beran) – Jerofejevs, Štach, Ondračka, Smetana, J. Říha, Hryciow – R. Půček, Pšurný, Rob – Hořanský, Gago, D. Březina – Berger, Jonák, A. Zeman – Apolenář, Š. Jenáček, Klímek.

Havířov: Huf (Štipčák) – Kadeřávek, Chroboček, Korím, M. Hlaváč, Marcel Kunc, Lytvynov, F. Kočí – J. Doktor, Hudeček, Dostálek – Maruna, Pechanec, L. Bednář – Š. Kratochvil, Handl, Severa – Křemen, Damašek, M. Hrubec.