„Zavedli jsem určitou koncepci, jak by to mělo fungovat – založili jsme šablonu, podle které jedeme a snažíme se ji doplňovat, reagovat na věci. Sociální sítě se neustále vyvíjí,“ ví dobře Trávníček.

Co je v dané oblasti vaší náplní práce?

Jedeme podle media plánu. Jednak se zaměřujeme na zábavu pro lidi, jednak na záležitosti, které potřebujeme sdělit. Hodně klademe důraz na práci s grafikou.

Hlavní dominantou jsou na sociálních sítích Facebook a Instagram…

Značkou ideál by bylo mít 5 lidí na Facebook, dalších 10 na Instagram. V současné době je to ovšem nereálné. Jako všude to spravujeme v úzkém týmu. Facebook je zastoupený věkovou skupinou do 25 let a výše, nejvíce ve věku od 30 do 40 let. Všechno mladší je Instagram. Podle toho se odvíjí komunikace – jiná je pro dospělého člověka, jiná na teenagera.

Facebook je navíc výborný na sdílení článků – 75% návštěvnosti jde skrze něj. Vzhledem k tomu, že fanoušci nemůžou na stadiony, snažíme se jim být co nejblíže. V průběhu zápasu například sdílíme stories.

A co se týče ostatních sociálních sítí?

Je to otázka budoucnosti. Bude záležet, jestli například takový Tik tok bude mít něco nového, co bude mít význam. Sociálních sítích je však hodně. Jde o to, abychom to nedělali jen sami pro sebe.

Marketingový manažer zlínských Beranů Libor Kožík prozradil, že devízou poslední doby je video na sociálních sítích…

Můžu to jen potvrdit – video má obecně velký dosah. Šíří se nejlépe. Když máme určité sdělení, tak je pro danou variantu nejlepší. Pochopitelně to ale vyžaduje určitě technologie. Snažili jsme se tak tuto stránku vylepšit a investovat do zázemí. Ve videu vidím velký posun.

Snažíte se na sociálních sítích přijít s novinkou?

Vše je spojené s vývojem. Sítě v průběhu času nabízí nové možnosti, funkce, na které reagujeme. Je však důležité, aby to bylo v rámci filozofie klubu. Značku budujeme s rozmyslem. Nesmí to být žádné výkřiky to tmy.

Jak je to vše časově náročně?

Obecně se to měří špatně. Mimo jiné záleží, v jaké fázi sezony se nacházíte. Když máme domácí zápasový den, tak pokud chcete, aby vše fungovalo, jak má, zabere to i 10 hodin. Výroba video obsahu je náročnější než psaný text.

Fanoušci Vsetína patří k těm náročnějším. Jak je těžké sdílet neúspěchy?

Důležitá je upřímnost. Když se prohraje na půdě posledního, tak je to po nás neúspěch a je potřeba nad tím nezavírat oči. Pokud od fanoušků dostaneme nálož, nic nemažeme, nezpochybňujeme. Mají právo být naštvaní. Je náš úkol, abychom se zlepšili a dělali jim radost. Proto je sport sportem, lidé uvolní emoce.

Momentálně bohužel nemůžou na zimák, což je škoda. Když jste na zápase osobně, vidíte tam další aspekty. U streamu není vždy celá hra, máte tam pouze výseč kamery. Jsme však rádi, že fanoušci mají v této době alespoň tuto příležitost.

Jak dlouho vykonáváte tuto pozici? Kolik lidí se podílí na tvorbě webu a sociálních sítích?

Na Vsetíně nyní působím od léta 2019, tedy duhou sezonu. Vrátil jsem se do klubu, kde jsem dříve pracoval na odlišné pozici. Okolo webu a sociálních sítích pracujeme ve třech lidech.

Aktuální čísla VHK Robe Vsetín na sociálních platformách

Facebook – 17 259 sledujících

Instagram – 10 100 sledujících

Twitter – 1 455 sledujích

Youtube – 2 050 odběratelů