ROZHOVOR/ Bylo znát, jak ho poslední dny a hodiny pořádně vyčerpaly. Ondřej Smetana znovu pocítil tvrdost finále s Berany, rovněž se však musel popasovat s podmínkami na stadionech. „Byly vážně složité, vzalo to strašně moc sil. Jsem ale strašně šťastný, že jsme to zvládli,“ raduje se 31letý hokejový obránce Vsetína po úspěšném finále Chance ligy.

Úterní atmosféra na Lapači. | Video: Deník/Radek Štohl

Tradiční ohlasy se o něco protáhly. Když člen první formace přišel na rozhovor, v ruce držel flašku piva. Alespoň na chvíli si trochu mohl oddechnout, s Valachy napotřetí dobyl druhou nejvyšší soutěž!

„Usínání bude těžké. Pivo tomu trochu pomůže, teďka mám druhé,“ culí se vytáhlý sympaťák.

Ondro, zahrál Zlín v posledním zápase svůj nejlepší zápas v celém finále?

Už neměl co ztratit, zkusil to. Hrál něco jiného než v předchozích čtyřech zápasech. Věděli jsme, že začátek bude těžký, hlavně jsme tento úvod chtěli přežít. Povedlo se nám to, pomohli jsme si přesilovkou, což bylo hodně důležité. Pak už to byl boj s ledem, počasím. Každé střídání bolelo, led byl hodně těžký. Doufali jsme, že se neudělá mlha jak před loňskou sezonou v přáteláku. Klobouček před ledaři, připravovali se na to snad tři dny. Odvedli skvělou práci.

Vnímali jste, že jste v celé sérii byli lepší?

Nejprve bych chtěl poděkovat Litoměřicím, ze kterých pocházím. Zlínu sebraly hodně sil! (se smíchem) První dva zápasy bylo vidět, že toho má plné zuby. U nich je hnala plná aréna, zvedli se. Co jsme ovšem očekávali, to se stalo. Letos jsme každopádně převedli neskutečnou kvalitu, všechny série jsme vyhráli s jedním prohraným zápasem. Zaslouženě jsme si došli pro titul.

ANKETA: Vsetín hledá azyl: Kde byste chtěli baráž?

Je tento tým nejsilnější z posledních sezon?

Vzhledem k tomu, jakým stylem jsme prošli play-off, tak ano. V důležitých chvílích jsme vždy zabrali.

Podle trenéra Weintritta bylo předčasným finále předchozí semifinále s Jihlavou. Souhlasíte?

Série s Jihlavou byla také neskutečně těžká. Finále se Zlínem je asi nejtěžší, do každého souboje jdete naplno. Hlavně nám tyto podmínky vzaly hodně sil



S Kladnem byste měli hrát v Brně. Co na to říkáte?

Je to pro mě novinka, popravdě jsme to neřešili. Už to alespoň vím. (úsměv) Je to smutné, mrzí nás to. Lapač je prostě Lapač. Věřím, že fanoušci za námi přijedou až do Brna, že udělají stejnou kulisu, jako tady. Taková se ale na jiném stadionu v republice vytvořit nedá.

Brněnská hala má téměř osm tisíc diváků. Kolik si myslíte, že na utkání dorazí diváků?

Myslím si, že to vyprodají, jezdí za námi lidé z celé republiky. Pojďme do toho!

Hrál jste někdy na Kometě?

V extralize jsem sice odehrál 11 zápasů, nikdy jsem tam však nehrál. Ani jsem se nebyl podívat jako divák. Alespoň tam budu teď. (úsměv) Nebudu ale lhát, že to není handicap. Sami budeme muset na zápas cestovat, Kladno to má paradoxně ještě blíže.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Na Lapači nebudete hrát i kvůli zastaralým mantinelům. Je to pro vás jako obránce velký rozdíl?

Je to úplně něco odlišného. Tady na to nejsme zvyklí, v první lize to má pouze Zlín, nově také Poruba, kde jsme však už pak nehráli. Jinak se to odráží, puky to hodně tlumí. Je to bezpečnější.

Kladno má Jaromíra Jágra. Čekáte jeho přítomnost?

Řekl bych, že ano. Když občas koukám na instagram, tak omezil sladké! (se smíchem) Nezáleží ale na tom, kdo bude hrát. Chceme si to užít. Teď jsme odehráli tři zápasy v neskutečném vedru. Máme čas si týden odpočinout. Extraliga má svoji kvalitu, nechal bych jim tak pozici favorita.

Je týden volna tak důležitý?

Strašně moc! Chtěli jsme to uhrát maximálně na pět zápasů, abychom v baráži měli šanci něco uhrát. Uvidíme, co se bude dít.

Vypadáte docela vyčerpaně. Jaká velká je nyní u vás osobně únava?

Snad hodinu po utkání jsme ještě stáli na ledě, spíše mě vyčerpalo toto. Normálně se jdete hned vysvléknout, teď navíc bylo šestadvacet stupňů. My těžší hráči to máme složité, na ledě nejsme tak lehkonozí. Podmínky byly vážně složité, vzalo to strašně moc sil. Jsem ale strašně šťastný, že jsme to zvládli.

Jak vypadaly oslavy Vsetína? Finále Chance ligy objektivem Jiřího Barana

S fanoušky jste slavili dlouho po zápase. Co je pro vás na všem osobně nejlepší?

Celé dětství jsem koukal na narvaný Lapač. Získal jsem tady titul, konečně jsem si to splnil.

Dokážete po těchto zážitcích usnout?

Usínání bude těžké. Pivo tomu trochu pomůže, teďka mám druhé. (úsměv) Dost kluků tu finále hrálo potřetí, asi se to tady dělá dobře. (úsměv) Už jsme však měli pomyslný baťoh na zádech.

Na Vsetín jste přišel před sezonou 2019/2020. Vypracoval jste se z jednoho z lídrů týmu.

Hezky se to poslouchá. (úsměv) Každý dělá sport, aby něco dokázal, patřil k nejlepším. S tím jsem i sem přicházel. Kdybych neměl klíčovou pozici, tak můžu být 400 kilometrů jinde. I když je to první liga, má svoji kvalitu. Jsem za to hodně rád.