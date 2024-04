/FOTO, VIDEO/ V jednoznačnou záležitost se proměnilo druhé finále ligy juniorů. Domácí Slavia navázala na předchozí vítězství 4:1 nad Vsetínem a na domácím ledě se v sérii o postup do extraligy ujala vedení 2:0 na zápasy po jasné výhře 9:1!

Finále ligy juniorů, 2. zápas: Slavia - Vsetín 9:1. | Video: Deník/Michal Káva

Začátek zápasu přitom žádné kanonádě nenasvědčoval. Oba týmy hrály vyrovnanou partii a šance se rodily před oběma brankami. Jeden z klíčových momentů nastal v závěrečné pětiminutovce první části. Během pouhých 29 vteřin otevřeli skóre slávisté Hron s Kucharčíkem vzápětí je doplnil Filip a do šaten se šlo za stavu 3:0.

Druhá třetina byla slávistickou exhibicí. Hostům došly síly a na ledě existovalo jen jedno mužstvo. Do vsetínské branky se postupně trefili Kucharčík, Dráb, Brotánek, V. Štípek, Hron a na světě bylo vedení 8:0.

Třetí část už se dohrávala prakticky jen z povinnosti. V 57. minutě přidal devátý slávistický gól V. Štípek, volání fanoušků po "desítce" ale vyslyšeno nebylo, naopak dvě minuty před koncem přišel gólman Tesař o čisté konto, když se prosadil Koláček. Slávisté tak jsou jediné vítězství od vysněného postupu do extraligy, série se nyní přesouvá do Vsetína.

"Trochu ztuha jsme se rozjížděli, ale myslím si, že od desáté minuty jsme převzali otěže utkání. Podařilo se nám dát během pěti minut tři góly a to podle mě zápas rozhodlo. Soupeř už pak neměl sílu nás přetlačit. Naopak kluci hráli s chutí, přidali jsme další góly a podali jsme dobrý týmový výkon," chválil své svěřence kouč Slavie Luboš Jenáček.

Zdroj: Deník/Michal Káva

"Jsme velmi rádi, že vedeme 2:0. Vsetín je na Lapači silný, máme tam dva mečboly a uděláme všechno pro to, abychom vyhráli. Ve druhé třetině bylo utkání vyhrocené, Vsetín není zvyklý takhle prohrávat, někteří kluci to neunesli. Jsem rád, že naši kluci to vydrželi a nakonec se to uklidnilo a dohrálo v poklidu," dodal.

Na vsetínské straně pochopitelně panovalo rozčarování. "Myslím si, že v úvodu zápasu jsme začali dobře, měli jsme převahu i šance. Hra byla vyrovnaná. Do páté minuty před koncem první třetiny, kdy jsme dostali dva góly, jsme se snažili hru režírovat. Bohužel tam padly tři góly, které nás zlomily a byly rozhodující. V poslední době neděláme souboje s hráči soupeře, protože na ně není síla. Několikátý týden zápasíme s nemocí, která se střídá u všech hráčů. Dnes jsme sotva dali dohromady mužstvo, protože jsme museli povolat i dorostence ze Vsetína, abychom zápas vůbec odehráli," řekl k utkání kouč Rostislav Vlach.

Slavia - Vsetín 9:1 (3:0, 5:0, 1:1)

Branky: 15. Hron, 15. Kucharčík (Janoušek, Brotánek), 18. Filip (Janoušek), 23. Kucharčík (R. Štípek, Dráb), 32. Dráb (Kříženecký), 33. Brotánek (Skalský, Strnad), 35. V. Štípek (Strnad), 40. Hron (Strnad, Janoušek), 57. V. Štípek (Tesař) - 58. Koláček. Rozhodčí: Valenta, Šindel – Malý, Sýkora. Vyloučení 5:11. Využití 3:0. Diváků: 201. Stav série 2:0.

Slavia: Tesař – Hron, Jokl, Brotánek, Málek, Dráb, Hubinka – V. Štípek, Vosmík, Strnad – Krums, Vašíček, Kříženecký – Hasman, Kucharčík, Matějovský – R. Štípek, Filip, Skalský – Janoušek.

Vsetín: Pavlíček (32. - 40. Uhrin) – Šedlbauer, Mošnička, Machů, Hamřík, M. Stodůlka, Kučný, Herman – L. Stodůlka, Urge, Cakl, Dědek, Drozd, Ostrčil, Hrdý, Koláček, Heinrich, Urbánek.