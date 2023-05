Chtějí stavět na silných základech. A to pořádně velkých! Hokejový Vsetín i v nadcházející sezoně bude spoléhat na služby ruského brankáře Maxima Žukova.

Maxim Žukov. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Max je mladý kluk s velkým potenciálem. Stále se může zlepšovat,“ nepochybuje sportovní manažer klubu Radim Tesařík.

„Je škoda, že ho v uplynulé sezoně přibrzdily zdravotní problémy, měl nestabilní ročník. Nyní jsme dělali všechno pro to, abychom se domluvili na další spolupráci. Max si momentálně vyřizuje vízové záležitosti,“ vyjádřil se Tesařík na adresu 23letého gólmana, který na Valašsku prodloužil o jeden rok.

„Jsem šťastný, že zůstávám na Vsetíně. Moc se těším na novou sezonu. Myslím, že máme velkou šanci se znovu dostat až do finále a tam zabojovat o baráž,“ přeje si Žukov, který v základní části odchytal 35 utkání. Úspěšnost zákroků měl 92,21 %. V play-off pak absolvoval dalších 10 utkání, (92,26 %).

Maxim Žukov není jedinou jistotou, která bude ve Vsetíně pokračovat. Smlouvu prodloužil také bek Šimon Jenáček. 21letý borec podepsal v klubu na rok s opcí.

„O Šimona jsme měli zájem, vnímáme ho jako domácího kluka. Jeho výkony měly v uplynulé sezoně vzestupnou tendenci,“ těšilo Radima Tesaříka.

„Od chvíle, kdy přišli noví trenéři, dostával více šancí. Po dohodě s trenéry jsme s Šimonem řešili novou smlouvu a jsme rádi, že jsme se dohodli.“

„Jsem rád, že jsme se se Vsetínem domluvili. Samozřejmě v mých očích to byla prví varianta. Klub o mě projevil zájem, tak jsem na to hned kývl, a mám radost, že to tak dopadlo. Věřím, že v nadcházející sezoně uděláme ještě o krok víc a dostaneme se do baráže,“ má jasný cíl mladý univerzál.