Mohl se radovat z vítězství proti silnému Kladnu. Asistent trenéra hokejistů Vsetína Luboš Jenáček ovšem po konci 3. kola Chance ligy více řešil současná opatření okolo koronaviru, která mimo jiné znemožňují naplnění zimních stadionů.

Asistent trenéra hokejistů prvoligového Vsetína Luboš Jenáček. | Foto: www.hc-vsetin.cz

„Lidé se na hokej naštěstí ještě můžou přijít podívat. Momentálně je to však úplně něco jiného. Pár utkání se tímto způsobem odehrát dá, ale celou sezonu by to bylo šílené. S hokejem by nemělo nic společného,“ trápí Jenáčka.