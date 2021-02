Hokejisté Vsetína letošní sezonu nerozjeli podle představ. Osm kol před koncem základní části druhé nejvyšší soutěže se nachází na 9. příčce. Na čtvrtou pozici zajišťující přímou účast ve čtvrtfinále ztrácí devět bodů.

„Bohužel jsme se vinou našich výsledků dostali do situace, že bojujeme o účast v předkole. Čeká nás ještě dost zápasů na to, abychom si naši pozici po základní části vylepšili,“ věří Daniel Tobola v lepší umístění.

„Ve sportu jste jednou dole, jindy nahoře. My jsme momentálně dole, nicméně sezona nekončí. Jsme přesvědčeni, že tým má na to, aby se pohyboval v daleko lepších patrech, předváděl daleko lepší hru a měl daleko lepší výsledky. Pořád jsme optimisté v tom, že máme dostatek zápasů na to, aby sezona byla úspěšná. V žádném případě nic nebalíme, není důvod,“ zdůrazňuje.

Lepší koncovka

Valašský celek v dosavadní sezoně především trápí efektivita v zakončení – ačkoliv se hráči často dostávají do šancí, tak právě proměňování příležitostí je kámen úrazu. V Chance lize mají až 13. nejlepší útok celé soutěže.

„Potřebujeme střílet víc branek, protože momentálně vyhráváme zápasy na dva nebo tři góly. To je málo, v tomto nás tlačí bota. Chce to udělat pár dobrých výsledků. Na menší porci zápasů je ztráta na postavení v tabulce velká, zároveň je to pořád devět či dvanáct bodů. Všichni víme, kolik zbytečných bodů jsme ztratili proti nováčkům soutěže,“ připomíná Tobola porážky v Kolíně či Šumperku.

Na začátku února se tak vedení Vsetína rozhodlo pro angažování legendárního Romana Stantiena na pozici hlavního trenéra – dosavadní lodivod valašské lavičky Jan Srdínko v klubu setrval na pozici asistenta.

„Roman nečekaně skončil ve Slovanu Bratislava a stal se volným trenérem. Vsetín dobře zná, nemusíme se bavit o tom, kolik tady toho odehrál. Zároveň je to dnes již zkušený trenér, který má týmu co dát. Věříme, že s jeho příchodem se tým podaří nastartovat k lepším výkonům i výsledkům,“ zdůvodnil Tobola tento krok.

Krátce před tím navíc na Lapač zavítal zkušený útočník Jan Berger. „Snažili jsme se tým posílit, ale samozřejmě s ohledem na naši situaci a to, co hráčský trh nabízel. Jsme rádi, že přišel Honza Berger. Byť toho letos zatím nestihl moc odehrát, z předchozích sezon jej dobře známe a věříme, že se do toho postupně dostane.“

Střídavé starty

Do Vsetína mohli zamířit i jiní hráči, uvažovalo se také o případných výměnách. Nakonec však zůstalo „pouze“ u vyřízení střídavých startů.

„Dohodly se s mladými hráči z extraligové Plzně. Uvidíme, zda při zápasovém vytížení obou klubů je budeme moci využít. Opačným směrem má střídavé starty vyřízené brankář Kuba Málek pro případ, kdybychom skončili sezonu dřív,“ vysvětluje jednatel klubu.

Ve hře byl také návrat bývalého reprezentačního obránce Ondřeje Němce. 36letý bek ale nakonec obdržel nabídku od vedoucího týmu extraligy Sparty Praha.

„To se mu podařilo, my držíme Ondrovi palce a třeba se na Lapači potkáme v příští sezoně. Chci tím říct, že jsme chtěli tým posílit smysluplně a být o posílení stoprocentně přesvědčeni,“ uzavírá Daniel Tobola.