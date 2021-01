„Některé vtípky, které padly na Havířov, nebyly úplně příjemné, obzvláště vůči městu. Osobně jsem se nad tím ale pobavil a povznesl,“ přibližuje Bednář.

Ve Slezsku se na seriál, který na internetové televizi Obbod vyšel v roce 2017, s úsměvy vzpomíná dodnes.

„Každý v Havířově to viděl, řeší se to tady do teď. Kdokoliv k nám přijede, tak naráží na různé hlášky,“ líčí s úsměvem.

Rovněž 24letý forvard se stal fanouškem osmidílné série.

„Vtípky, které v ní padly, byly výborné,“ pěje ódu na úspěšný internetový seriál.

Do seriálu dokonce mohl nahlédnout jako jeden z protagonistů.

„Nabídku dostala celá šatna. Někoho z kluků si vybrali a ti poté šli hrát,“ přibližuje Bednář, na kterého se nakonec nedostalo.

„Zda bych se do toho chtěl zapojit či nikoliv, tak o tom jsem ani tímto způsobem nepřemýšlel,“ usmívá se.

Úvodní řada kromě Jiřího Langmajera nabídla také další známé herce – Marka Taclíka, Zdeňka Piškulu, Václava Neužila mladšího nebo Štěpána Kozuba. Lukáš Bednář si setkání s nimi dodnes pochvaluje.

„S herci jsme byli v kontaktu každý natáčecí den. Na ulici je jen tak nepotkáte. Bylo to pro nás zpestření a velký zážitek,“ pochvaluje si Bednář.