Dokázali srovnat dvoubrankové manko. Necelé dvě minuty poté však obdrželi třetí gól, který byl rozhodující. Hokejisté Vsetína se po páteční prohře 5. zápasu čtvrtfinále play-off Chance ligy 2:6 v neděli vrátí na Lapač.

Hokejisté Vsetína první mečbol nezužitkovali. | Foto: Anton Martinec

Domácí před začátkem utkání byli pod velkým tlakem – vzhledem ke stavu 1:3 na zápasy ze svého pohledu již nemohli si dovolit zaváhat. A podle toho se také řídili, po 11 minutách vedli 2:0 a šli za druhou výhrou v sérii. „Neměli jsme dobrý vstup do utkání. Bylo to z naší strany pomalé a měkké. Mysleli jsme si, že to půjde samo,“ láteřil po konci neúspěšného utkání hlavní trenér Valachů Roman Stantien.