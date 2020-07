V zelených a žlutých tréninkových dresech se na Lapači proháněla téměř kompletní sestava. Kromě marodů Málka a Šilhavého chyběl hlavně kouč Srdínko, který je v karanténě.

„Přišel do kontaktu s pozitivně testovanou osobou,“ potvrdil absenci hlavního trenéra jednatel VHK Robe Vsetín Daniel Tobola.

Šéf valašského klubu bral ale Srdínkovu absenci s nadhledem.

„Tak to prostě nyní chodí, není jediný v republice, je to jeho osobní věc. Honza je nyní doma, musí naplňovat kritéria platná pro všechny občany, když vás to potká,“ říká Tobola. Srdínko by se měl k týmu připojit na začátku srpna.

Do té doby mužstvo povede asistent Jenáček s trenérem gólmanů Peschoutem a kondičním koučem Frolem.

Překvapivou tváří na prvním tréninku byl brankář Jakub Sedláček. Zlínský odchovanec je po konci ve Spartě bez práce, nyní si hledá angažmá a stejně jako Ondřej Holomek trénuje se Vsetínem.

„Shodou okolností se nám na reprezentačním srazu gólmanů zranil Kuba Málek a bude asi ještě čtyři týdny mimo hru. S Kubou Sedláčkem jsme se domluvili, že se bude připravovat s námi. Momentálně platí, že je v tréninku, hledá si angažmá. Uvidíme, jaký to bude mít vývoj,“ uvedl Tobola.

Jinak soupiska Vsetína už by žádných výrazných změn doznat neměl.

„Pokud nedojde k nějakému dalšímu zranění, což se ve sportu může stát, tak počítáme s tím, že kádr je takový, jaký je,“ říká Tobola.

Podle něj všechno nyní záleží hlavně na tom, jak se bude vyvíjet situace ohledně pandemie koronaviru.

„Nyní bychom se rádi těšili na nadcházející sezonu, ale všichni víme, co kolem nás stále panuje. Budeme věřit, že to bude lepší a že si tu sezonu opravdu užijeme,“ prohlásil vsetínský jednatel.

„Když se teď jednotlivé týmy ocitají v karanténách, tak to nikomu na optimismu nepřidává. Spíše to vzbuzuje otazníky, jak to celé zvládneme. Za vsetínský hokej ale všichni budeme nadále dýchat. Deset let práce nenecháme jen tak, že bychom to tady zavřeli,“ uklidňuje věrné příznivce.

Aktuální stav Valachy ovšem omezuje nejen v provozu, ale i ve fungování celého klubu.

„Každý profesionální sportovní klub je firma. Pokud to bude jako v uplynulém týdnu, kdy jednotlivé týmy skákaly do karantény, tak takhle žádná firma nemůže fungovat. Ani pekárna, ani zemědělské družstvo, ani fabrika na výrobu automobilů. Takhle to prostě dlouhodobě nejde. Jde o to, pokud je to možné, aby se nastavil systém, abychom mohli fungovat. Jednoznačně se nás dotýkají tržní mechanismy kapitalismu. Uvidíme, co přinesou následující dny a týdny,“ uvedl Tobola.

Ve Vsetíně oproti minulé sezoně snížili rozpočet na sezonu téměř o třicet procent. Není to však jenom kvůli ekonomické krizi a dopadu pandemie na firmy, ale důležitá je také návštěvnost.

„Netroufnu si odhadovat, na jakých příčkách se v rámci českého sportovního trhu pohybujeme, ale jsme opravdu enormně závislí na fanoušcích,“ přiznává Tobola.

„Největší neznámá je pro nás to, zda fanoušci budou moci chodit na stadion, nebo ne. Prodej permanentek má v těchto dnech určitý pokles oproti loňskému roku. S tím jsme také počítali, ovšem permanentky prodáváme s vidinou toho, že jejich držitelé na hokej budou moci chodit,“ říká známý funkcionář.

Zápasy bez diváků si na prázdném Lapači nedokáže představit. „Jeden dva zápasy bez fanoušků i z ekonomického hlediska všichni přežijeme, ale hrát bez lidí celou sezonu, to nejde,“ přidává.

Nejen Tobola očekává, že ve druhé polovině prázdnin dojde v českém hokeji k nějakému zásadnímu rozhodnutí.

„Že to nebude zajímat jenom Vsetín, ale také Spartu, Plzeň, Kometu, Litvínov a všechny ostatní kluby, které fungují na stejné bázi. Že dělají hokej pro fanoušky. Abychom to mohli všichni nějakým způsobem uchopit,“ přeje si Tobola.

Hráči, kteří absolvovali první trénink ve Vsetíně

Brankáři: David Gába, David Sachr, Jakub Sedláček (pouze trénuje).

Obránci: Tomáš Kudělka, Ondřej Smetana, Jakub Jenáček, Michal Hryciow, Vojtěch Pernický, Jan Bartko, Lubomír Štach, Tom Ondračka, Martin Kožený, Ondřej Holomek (pouze trénuje).

Útočníci: Branislav Rehuš, Jan Kloz, Sebastian Gorčík, Adam Hořanský, Adam Gajarský, Radim Kucharczyk, Roman Vlach, Antonín Pechanec, David Březina, Jakub Babka, Roman Půček, Daniel Klímek, Tadeáš Pospíšil, David Vítek.

Zranění a absence: Jakub Málek a Vojtěch Šilhavý.