Byl to trochu paradox, ale tak to prostě někdy na Lapači bývá. Největší aplaus po úterním přípravném duelu hokejistů Vsetína s brněnskou Kometou sklidil hostující kapitán Jan Ščotka. Odchovanec valašského klubu a letošní mistr světa se alespoň na skok vrátil domů, podruhé v kariéře se postavil týmu VHK Robe, jehož žlutozelený dres dlouho nosil.

Osmadvacetiletý obránce si i přes prohru Komety 2:4 návrat na Lapač náramně užíval. Fanoušci Vsetína na odchovance nezapomněli, po utkání skandovali jeho jméno, dlouho mu vestoje tleskali.

Sám hráč to nadšenému publiku vracel, jezdil po ledě a zdviženými palci zdravil tribuny.

„Je strašně těžké popsat pocity. Bylo to něco neuvěřitelného. Nesmírně jsem si to užíval. Chci lidem poděkovat- Pro mě jsou vsetínští fanoušci jedni z nejlepších v Česku. Ani jsem nevěděl, jak jim to mám na ledě vracet. Hrozně moc si toho vážím,“ prohlásil Ščotka po emotivní děkovačce.

Někdejší zadák Litvínova či Pardubic přijel na Lapač jako soupeř už podruhé. Poprvé to bylo v sezoně 2017/2018, kdy coby hráč Prostějova kousal ve Vsetíně porážku 1:5.

Ani v úterý si ale výhru nepřipsal, s Brnem na ledě soupeře z nižší soutěže padl 2:4.

„Tehdy jsem byl ale víc nervózní,“ přiznává. „Tím, že to teď byla příprava, bylo to více v klidu. Samozřejmě bych si chtěl zahrát na obou stranách,“ vyznává se.

Nakonec navlékl dres Komety, na hrudi měl dokonce kapitánské céčko. „Určili mě trenéři, ale nějak mě to nerozhodilo,“ tvrdí s úsměvem.

Jednoduché to ale před kamarádi, rodinou a známými rozhodně neměl.

„Samozřejmě to pro mě bylo emotivní,“ přiznává. „Vždycky se sem moc rád vracím. Vsetín miluji, ale hrát tady není žádná pohádka pro mě,“ přidává s úsměvem.

Nic mu nedaroval ani kamarád Adam Hořanský, se kterým si měl co říct. „Vyrůstali jsme spolu a prožili spoustu věcí. Máme na co vzpomínat. Vždycky jsem rád, když ho vidím, ale to i další kluky,“ líčí.

Nadšena hrající domácí však favoritovi nic nedarovali. Hráčům Komety vsetínský led ve velkém vedru příliš nechutnal. Kometa padla 2:4 a připsala si už pátou porážku v letní přípravě.

„Máme co vylepšovat,“ ví dobře nejsledovanější muž atraktivního zápasu.

„Chtěli jsme tady vyhrát. Šli jsme do toho na sto procent, ale ve druhé třetině jsme dostali dva rychlé góly a pak už to jenom těžko otáčeli,“ pokračuje v hodnocení.

Na těžké podmínky si nestěžoval, byť po utkání hrané ve velkém vedru byl pořádně zmáchaný.

„V létě je to všude těžké. Samozřejmě je to náročné, trošku je to rybník, ale pro oba týmy je to stejné,“ ví dobře.

Brňané se na Lapači představili po dlouhých 28 letech. Naposledy se bývalí extraligoví šampioni utkali v extralize v ročníku 1995/96, od té doby se míjejí.

Ke střetu znovu došlo až v úterý, kdy ale nešlo o body. Přitom vsetínský zim byl narvaný stejně jako při play-off.

„Líbilo se mi, že Vsetín hrál moderní hokej. Doufám, že to dotáhne alespoň tak daleko jako loni a třeba i o stupínek výš,“ přeje mateřskému klubu.

Pokud by se to Valachům podařilo, zvažoval by Ščotka návrat. „Je to moje domovina. Mám to tady hrozně rád. Přemýšlel bych i o to,“ slibuje na závěr.